Vollsperrung: Lkw auf der B62 umgekippt

(wS/red) Burbach 20.06.2018 | Auf der B62 kam es in Burbach auf der Lipper Höhe Abzweig B54, L723 zu einem Alleinunfall eines Lkws. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Sattelzug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in die Leitplanke und kippte auf die Seite. Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Schadenshöhe beträgt rund 75 000 Euro. Derzeit ist die B62 noch voll gesperrt ( 9:30 Uhr ).

Fotos: Kay-Helge Hercher / wirSiegen.de

