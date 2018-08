(wS/ots) Siegen 17.08.2018 | Am Donnerstag (16.08.2018) ist in dem Zeitraum von 00:15 bis 08:15 Uhr ein Auto in der Gartenstraße geknackt worden. Ein unbekannter Täter erbeutete viele Alltagsgegenstände und räumte den Wagen förmlich aus. Der geschätzte Beute- und Schadenswert beläuft sich insgesamt auf einen dreistelligen Eurobetrag.

Die Kriminalpolizei ermittelt.

Polizei.nrw

.

