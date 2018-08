(wS/ots) Siegen17.08.2018 | Am frühen Donnerstagabend (16.08.2018) ist die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Dillenburger Straße in Siegen von Einbrechern heimgesucht worden. Der oder die Eindringlinge brachen auf eine rabiate Weise die Wohnungstür auf und durchwühlten mehrere Möbelstücke.

Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Langfinger einen hohen dreistelligen Eurobetrag an Bargeld. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen Tageswohnungseinbruchs.



