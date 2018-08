Neueröffnung am 01.09.2018 „SPLIT Club & Diskothek“ in Siegen

(wS/red) Siegen 21.08.2018 | SPLIT Club & Diskothek

Siegens neuer Insider-Club öffnet seine Pforten – Im September wird den Räumen des ehemaligen Gaudimax in Geisweid wieder neues Leben eingehaucht.

Nur wenige hundert Meter vom Uni-Campus entfernt öffnet am Samstag, den 01.09.2018 das SPLIT seine Pforten und lädt zur großen Eröffnungsparty von und mit bigFM ein.

Die Gäste können sich auf eine Partynacht mit „Deutschlands biggsten Beats“ von bigFM DJ ROCKMASTER B freuen, welcher das Beste an Mixed Music, von Charts über Klassiker, bis hin zu Rock und Pop auflegen wird. Neben den besten Club Sounds erwarten die SPLIT Crowd am ersten September Welcome Drinks, Give Aways und viele weitere Specials. Nicht nur hinsichtlich der Musik ist im SPLIT für jeden etwas dabei, sondern auch die Veranstaltungsplanung zeigt, dass sowohl Studenten bei dem geplantem SPLIT Studi Mittwoch, als auch die Junggebliebenen bei den Ü30-Partys und die Best Ager mit der SPLIT Together Veranstaltungsreihe auf ihre Kosten kommen. Die 525 qm der Diskothek erscheinen dank neuer Inneneinrichtung im hochwertigen, loungeartigen Flair. Es gibt drei VIP-Lounges in jeweils unterschiedlichen Themen (Upstairs, Chill, Glamour) mit insgesamt 15 Tischen, die kostenlos reserviert werden können und an denen am Freitagabend das Wochenende eingeläutet werden soll. Am Anfang wird das SPLIT freitags und samstags ab 22:00 Uhr geöffnet sein. Um

dann in den frühen Morgenstunden auch aus dem Club wieder entspannt nach Hause zu kommen, fährt der Nachtbus und die Linie R10 von der Location nur fünf Stationen bis Weidenau ZOB.

Im SPLIT wird alles für eine rundum gelungene Partynacht geboten. Feiert demnächst im neuen Stern an Siegens Nachthimmel!

Veranstaltungsübersicht

September 2018

Sa., 01.09. bigFM – Eröffnungsparty!

Fr., 07.09. MIX – Split your life! The finest in Vocal House, Soul & Charts

Sa., 08.09. DJ Doc Tone – Bonita Loca

Fr., 14.09. Resident DJ XXX – Black Music

Sa., 15.09. MIX – Split your life! The finest in Vocal House, Soul & Charts

Fr., 21.09. Black Music – Black Split Beats!

Sa., 22.09. MIX – Split your life! The finest in Vocal House, Soul & Charts

Fr., 28.09. Black Music – Black Split Beats!

Sa., 29.09. Ü30 Party!

Weitere Infos und Tischreservierungen:

• www.split-diskothek.de

• telefonisch unter 0271 25069893

• per E-Mail an info@split-diskothek.de

Foto/Logo: Split Discothek

