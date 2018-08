Tötungsdelikt in Düsseldorf Bilk – Fahndung nach mutmaßlichem Täter

(wS/ots) Düsseldorf 21.08.2018 | Tötungsdelikt in Bilk – Öffentliche Fahndung nach mutmaßlichem Täter Ali Akbar S h a h g h a l e h

Der 44 Jahre alte iranische Staatsbürger Ali Akbar S h a h g h a l e h

steht im Verdacht am Montagmorgen auf der Bachstraße in Düsseldorf eine 36 Jahre alte Frau angegriffen und mit einem Messer so schwer verletzt zu haben, dass das Opfer nur wenig später an den Verletzungen in einer Klinik starb. Mit einem Foto des Tatverdächtigen fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem Gesuchten und bittet um Hinweise.

Er ist circa 1,80 Meter groß, hat dunkle, sehr kurze Haare, einen Dreitagebart sowie eine schmale Statur. Zur Tatzeit war er mit einem hellblauen Trainingsanzug und einer Kappe bekleidet.

Die Ermittler der „MK Bach“ bitten Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Verdächtigen geben können, sich unter Telefon 0211-8700 zu melden.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Mann weiterhin mit einem Messer bewaffnet ist, bittet die Polizei dringend darum, nicht selbst einzugreifen, sondern sofort den Notruf 110 zu wählen, wenn man den Gesuchten sieht.