Kreuztaler Stadtbibliothek kehrt zu normalen Öffnungszeiten zurück und Hinweis Sperrmüllabfuhren

(wS/red) Kreuztal 29.04.2020 | Stadtbibliothek Kreuztal: ab sofort wieder nahezu normale Öffnungszeiten

Die Stadtbibliothek Kreuztal will auch weiterhin die Ausleihe von Büchern, Spielen und anderen Medien ermöglichen und kehrt dazu mit Blick auf die Öffnungszeiten schrittweise zur Normalität zurück. Nachdem in den vergangenen Wochen die Bibliothek auf dem Roten Platz immer um 13 Uhr geschlossen wurde, ist eine Nutzung ab sofort wieder dienstags, donnerstags und freitags wie gewohnt bis 18:30 Uhr und sonntags von 14:00 bis 18:00 Uhr möglich. Montags und mittwochs bleibt die Bibliothek geschlossen. Die Mitarbeiter arbeiten in zwei Kontaktgruppen, um so eine durchgehende Öffnung zu garantieren und zeitgleich den gebotenen Vorsichtsmaßnahmen Rechnung zu tragen.

Um das Risiko einer Corona-Ausbreitung nach wie vor gering zu halten, gelten für BesucherInnen weiterhin folgende Maßnahmen: Wer die Bibliothek betreten möchte, muss sich am Haupteingang registrieren. So wird auch sichergestellt, dass sich niemals mehr als 30 Personen gleichzeitig in den Bibliotheksräumen aufhalten. Der Aufenthalt bleibt auf 30 Minuten zur Rückgabe sowie der Auswahl neuer Medien beschränkt. Das Tragen einer Maske wird empfohlen. Selbstverständlich gilt auch in den Bibliotheksräumen der Mindestabstand von 1,50 Metern.

Mit dem Wiederaufnehmen der normalen Öffnungszeiten tritt auch die Benutzungsordnung wieder vollständig in Kraft. Somit werden ab dem 01. Mai 2020 auf verspätete Rückgaben auch wieder Mahngebühren gebucht. Verlängerungen können telefonisch oder selbstständig online im Bibliothekskonto vorgenommen werden. Eine kontaktlose Rückgabe ist jederzeit über die Medienklappe an der Außenfassade der Bibliothek möglich.

Das Veranstaltungsprogramm der Stadtbibliothek Kreuztal ruht weiterhin zunächst bis einschließlich 07. Juni 2020.

Des Weiteren möchte die Stadt noch in aller Kürze darüber informieren, dass in Kreuztal ab der zweiten Maihälfte die Sperrmüllabholungen durch die Firma REMONDIS wieder aufgenommen werden können. Dabei werden zunächst die im April ausgefallenen Abfuhrtermine nachgeholt und dann die in der Zwischenzeit angemeldeten Sperrmüllabholungen abgearbeitet. Die Information der betroffenen Haushalte erfolgt direkt über die Firma REMONDIS. Neue Anmeldungen sind natürlich möglich. Hierzu sind nach wie vor die Abrufkarten zu nutzen, die mit dem Abfuhrkalender vergeben wurden. Alternativ kann die Abholung auch online angemeldet werden. Der entsprechende Link ist auf der Internetseite der Stadt Kreuztal zu finden: (https://www.kreuztal.de/leben-in-kreuztal/umwelt/abfallentsorgung/sperrmuell/)

Es wird mit Blick auf den zu erwartenden Bearbeitungsstau um ein wenig Geduld gebeten.

