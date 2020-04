Zulassungen und Um- und Abmeldungen ab 27. April wieder in Bad Berleburg möglich

(wS/red) Bad Berleburg 22.04.2020 | KfZ-Zulassungen und Um- und Abmeldungen ab 27. April in Bad Berleburg wieder möglich – Telefonische Anmeldung erforderlich

Ab Montag, 27. April, sind KfZ-Zulassungen und Um- und Abmeldungen in der KfZ-Zulassungsstelle des Kreises am Standort Bad Berleburg wieder möglich. Sie ist von 7:30 Uhr bis 15:00 Uhr besetzt. Auch dort können dann, wie auch bereits am Standort in Siegen, nach telefonischer Anmeldung unter 0271-333 1048 und -1062 Termine für Zulassungen, Ummeldungen und weiteres vereinbart werden.

Die Kreisverwaltung weist außerdem noch einmal darauf hin, dass bestimmte Dienstleistungen, wie zum Beispiel An- und Ummeldungen von Fahrzeugen oder auch Wunschkennzeichenreservierungen online über das neue Online-Serviceportal des Kreises erledigt werden können. Dieses ist unter https://portal.siegen-wittgenstein.de/services erreichbar.



