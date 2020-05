(wS/red) Kreuztal 07.05.2020 | INVEMA sichert Betreuung von schulpflichtigen Kindern mit Behinderung

Kreis und Stadt finanzieren Schulassistenten auch während der Schulschließungen

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind in allen Lebensbereichen zu spüren und haben den Lebensalltag in unserer Gesellschaft stark verändert. Neben vielen anderen Bereichen sind auch soziale Einrichtungen jetzt gefragt um notwendige Assistenz- und Unterstützungsangebote für Menschen mit Behinderung aufrecht zu erhalten. Der Verein INVEMA aus Kreuztal versucht auch in dieser Zeit für seine Kunden da zu sein und hat bis heute alle ambulanten Angebote des Vereins weiter fortgeführt und angeboten.

Geschäftsführer Stephan Lück war und ist dies ein besonderes Anliegen: „Es kann nicht sein, dass in solchen Zeiten die Unterstützungsangebote insbesondere für die Menschen eingestellt werden, die in besonderem Maße auf Unterstützung angewiesen sind! Und durch die Schließungen von z.B. Werkstätten für behinderte Menschen sind viele Familien noch stärker als sonst belastet und Unterstützung oft notwendiger denn je!“

Insbesondere auch im Bereich Schule zeigt sich, dass sich aufgrund der politisch angeordneten Schulschließungen der Bedarf an Unterstützung und Entlastung der Familien mit schulpflichtigen Kindern stark erhöht hat. Alle Eltern müssen z. Zt. wesentlich mehr Zeit aufwenden um die Betreuung Ihrer Kinder sicherzustellen. Insbesondere Eltern von Kindern mit Behinderung sind aufgrund des oftmals sehr hohen Unterstützungsbedarfs des eigenen Kindes von den Auswirkungen der fehlenden Betreuung in der Schule aber besonders stark betroffen. Sie können teilweise ihren eigenen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen und auch oft den eigenen Beruf nicht mehr ausüben.

Die flächendeckenden Schulschließungen haben auch Folgen auf Seiten der Anbieter von Schulassistenz. Geschäftsführer Lück: „Die an den Regelschulen eingesetzten Schulassistentinnen und Schulassistenten haben in der Regel unbefristete Arbeitsverträge, können aber ihrer eigentlichen Tätigkeit im Moment nicht nachgehen. Aufgrund der lange Zeit für uns unklaren Finanzierungsgrundlage drohten betriebsbedingte Kündigungen.“

Aber nach Gesprächen des Vereines mit der Stadt Siegen und einem vom Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein unterstützten politischen Beschluss des Kreistages bereits Ende März gab es bald Entwarnung. Beide Kostenträger sagten zu, auch während der Schulschließungen mit Zuschüssen die Finanzierung aller Schulassistentinnen und Schulassistenten des Vereins INVEMA in vollem Umfang sicher zu stellen. Damit konnten nicht nur alle Arbeitsplätze gesichert, sondern eine nahtlose Fortführung aller Schulassistenzen nach der Corona-Krise gewährleistet werden.

Durch die Sicherung der Arbeitsplätze werden nun bereits seit einigen Wochen auf neue und kreative Weise die Schulassistenten zur Unterstützung der schulpflichtigen Kinder mit Behinderungen auf Wunsch zu Hause eingesetzt und tragen so – neben der Förderung der Kinder – auch zur Entlastung der Familien mit bei. Die Unterstützung der Kinder mit Behinderung wird – wie in der Schule auch – von den Jugend- und Sozialämtern von Stadt und Kreis finanziell übernommen und den Familien kostenfrei zur Verfügung gestellt. Bisher nehmen bereits über 70 Familien dieses Angebot in Anspruch.

Eine davon ist Familie Hajdaraj aus Kreuztal. Tochter Sarfina benötigt aufgrund ihrer Beeinträchtigung eine ständige Begleitung im Alltag. Ihre Eltern müssen aber beide arbeiten und es gibt niemanden der währenddessen bei Sarfina bleiben könnte. Sarfinas Mutter ist erleichtert: „Nur dadurch, dass Sarfinas Schulassistentin jetzt zu uns nach Hause kommt, kann ich weiter arbeiten gehen.“ Sarfina freut sich ebenfalls, dass ihre notwendige Unterstützung auch in dieser schweren Zeit gewährleistet ist: „Meine Schulassistentin hilft mir bei allem was ich brauche. Mit ihrer Hilfe kann ich sogar selbstständig meine Schulaufgaben erledigen.“

Die gesicherte Finanzierung der Schulassistenten durch die Kostenträger und die dadurch entstehenden Unterstützungsmöglichkeiten für Familien mit Kindern mit Behinderung ist ein Paradebeispiel für eine schnelle und unbürokratische Hilfe während der Corona-Pandemie. Stephan Lück zeigt sich hocherfreut: „Mein Dank und der Dank unserer Schulassistenten, Familien und der von uns unterstützten Kinder gilt den Kostenträgern der Schulassistenz! Wir haben hier gemeinsam mit Politik und Verwaltung eine für alle zufriedenstellende Lösung gefunden, von der unterm Strich alle Beteiligten profitieren.“

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier