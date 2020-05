Corona Update 01.05.2020

(wS/red) Siegen-Wittgenstein 01.05.2020 | Ein neuer bestätigter Fall und elf genesene Patienten

Am heutigen Feiertag hat das Kreisgesundheitsamt Kenntnis von einem weiteren bestätigten Coronafall in Siegen-Wittgenstein erfahren: Es handelt es um eine Person aus Hilchenbach. Gleichzeitig konnten elf Patienten als genesen aus der Überwachung des Kreisgesundheitsamtes entlassen werden: je eine Person in Bad Berleburg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und sieben Personen aus Siegen*).

Damit gibt es aktuell noch 65 erkrankte Corona-Patienten in Siegen-Wittgenstein. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 288 Personen aus dem Kreisgebiet mit dem Virus infiziert, 215 sind inzwischen wieder genesen, 8 verstorben.

*) Weitere Daten zu den Personen sind auf Grund des Feiertages heute nicht verfügbar.

