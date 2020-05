In Zeiten von Corona – Die Bergknappenkapelle Niederschelden grüßt musikalisch aus dem Homeoffice

(wS/red) Niederschelden 11.05.2020 | Einer für ALLE und ALLE für EINEN

Die „Siegerländer Bergknappenkapelle Niederschelden“ blickt auf eine über hundertjährige Geschichte als Unterabteilung des Volksvereins Niederschelden zurück. Und steht in den Zeiten von Corona vor großen Herausforderungen, denn ein Treffen mit musikalischen Gemeinsamkeiten ist passé. Das hält sie aber nicht davon ab musikalisch tätig zu werden, ganz im Gegenteil, das wird dann halt im Homeoffice erledigt, jeder für sich „im stillen Kämmerlein“. Die so gesammelten Werke werden dann zu einem Multiscreen-Video zusammengeschnitten, deren Präsentation einzigartig ist.

Herausgekommen ist ein Gesamtwerk, das sich sehen lassen kann, aber schauen Sie selbst!

Einen Bergmannsgruß aus dem Homeoffice

Auch wenn die Musikerinnen und Musiker gerade eine Auszeit nehmen müssen, dann sind sie verstärkt zu Hause aktiv – im Homeoffice! Die Bergknappen haben sich den „Bergmannsgruss“ von Michael Klostermann ausgesucht um ihr treues Publikum zu grüssen. Bleibt gelassen und bleibt gesund! Die Musikerinnen und Musiker spielten alle das Stück und jede/r für sich alleine zu Hause, erstellten davon eine Videoaufnahme mit dem Smartphone, um dann ihrem Dirigenten Sven M. Hellinghausen das Ergebnis für die Haupt- und Fleissarbeit zu senden. Zunächst mussten alle Tonspuren zusammengeführt und abgemischt werden, schon das war eine Riesenaufgabe, denn erst wenn man ein solches Projekt angeht, merkt man selbst wie schwierig es doch ist die Tonstimmung und das Tempo passend zu bekommen. Auch hier ist es ein riesiger Aufwand mit den üblicherweise vorhandenen Computerprogrammen ein Multiscreen-Video zu basteln. Da geht wirklich Stunde um Stunde ins Land.

Musiker*innen allein zu Haus

Was machen Musikerinnen und Musiker wenn sie weder proben noch auftreten dürfen? Klar, sie machen Musik, aber etwas anders als gewohnt. Zu einem internationalen Multiscreen Video hatte der Dirigent der Bergknappenkapelle Niederschelden Musikanten aus England, Schottland und Deutschland eingeladen. Die Akteure waren schnell überzeugt, blieb doch der Löwenanteil der Arbeit direkt an Sven M. Hellinghausen hängen. Er sammelte die einzelnen Videos um sie zu snchronisieren und zusammenzustellen. Das Ergebnis kann sich hören und sehen lassen. Beteiligt waren die Orchester „German Winds“ (Deutschland, Ltg. Sven M. Hellinghausen), die „Coquet Concert Band“ (England, Ltg. Andy Taylor) und die „Edinburgh Concert Band“ (Schottland, Ltg. Sarah Cunningham). Die Musikanten der Orchester konnten sich bereits im Rahmen der Konzertreise „Scotland and the Boarders Tour 2019“ des von Hellinghausen geführten Projekt Orchesters „German Winds“ kennenlernen. Auch der Komponist von „Felton Memories“, Kane McLean, ist kein unbekannter. Hinter dem Pseudonym verbirgt sich kein geringerer als Sven Hellinghausen, der hier seinem Freund Andy Taylor (Solo Saxophon) dieses Musikstück widmete. Von den Bergknappen waren dabei: Natürlich der Dirigent Sven M. Hellinghausen, Olaf Roth (Querflöte) sowie Carmen Radermacher, Jürgen „Schnickes“ Schneider und Werner Schönau (alle Klarinette).

Felton Memories (Kane McLean) International Music Project

Musik am Fenster



Auch an der dritten Aktion „Musik am Fenster“ während den Ausgangs- und Versammlungsbeschränkungen wegen der Corona Krise haben sich wieder Musiker*innen der Siegerländer Bergknappenkapelle Niederschelden beteiligt. Unter anderem wurden am 5. April 2020 die „irischen Segenswünsche“, auch bekannt als „Möge die Strasse uns zusammenführen“ dargeboten.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier