Spielplatz „Kalte Wiese“ wird „auf Vordermann“ gebracht

(wS/red) Neunkirchen 05.05.2020 | Nach Herzenslust spielen

Ab Donnerstag laden die Neunkirchener Spielplätze wieder zum Toben, Rutschen und (Sand)Kuchen backen ein. Das Ordnungsamt weist darauf hin, die Abstandsregeln zu beachten. Ein Spielplatz im Gemeindegebiet bleibt allerdings vorläufig noch geschlossen.

Bei frühlingshaften Temperaturen ist der Spielplatz „Kalte Wiese“ in Neunkirchens Ortsteil Zeppenfeld eigentlich ein beliebtes Ausflugsziel für Kinder und Familien. Doch der Zahn der Zeit hatte in den vergangenen Jahren deutlich sichtbar genagt. Damit kein Kind zu Schaden kommt, werden die Spielgeräte auf allen öffentlichen Plätzen von speziell dafür geschultem Personal regelmäßig auf ihre Sicherheit überprüft. Diesbezüglich gab es in der „Kalten Wiese“ keinerlei Beanstandungen. Allerdings war das gesamte Gelände im Laufe der Jahre abgesackt, der Rindenmulch, der als Fallschutz rund um die Spielgeräte fungiert, im Laufe der Zeit verwittert.

Um das Areal auf lange Sicht wieder bespielbar zu machen, haben Bauhofmitarbeiter dort nun zunächst eine etwa 20 Zentimeter dicke Schicht Mutterboden verteilt. Der Bereich rund um Sandkasten, Schaukel, Rutsche und Kletterturm wird etwa einen halben Meter tief freigegraben und dann mit Hackschnitzeln gefüllt Diese dämpfen mögliche Stürze ab und schützen die spielenden Kinder vor Verletzungen. Mit einer neuen Seilbahn wird dem beliebten Ausflugsort für Familien und Kinder außerdem noch ein weiteres Highlight hinzugefügt.

Nach Beendigung dieser Arbeiten soll das Areal schließlich eingesät werden. „Wenn das Wetter mitspielt, kann der Spielplatz im Frühsommer wieder uneingeschränkt genutzt werden. Unsere kleinen Bürgerinnen und Bürger haben dann bestimmt viel nachzuholen“, ist sich Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann sicher.

