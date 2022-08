81-Jährige beim Kochen eingeschlafen: Feuerwehr verhindert Wohnungsbrand in Freudenberg

(wS/mg) Freudenberg 28.08.2022 | Am Sonntag kam es in Freudenberg in der Bahnhofstraße zu einem Zimmerbrand. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass die starke Rauchentwicklung durch angebranntes Essen auf dem Herd entstanden ist.

Die 81-jährige Bewohnerin der Wohnung war vermutlich beim Kochen eingeschlafen und hatte von der Rauchentwicklung zunächst nichts mitbekommen. Nachdem die Dame aus ihrer Wohnung geholt worden war, konnte sie dem Rettungsdienst übergeben werden. Ein größerer Gebäudeschaden konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

