CDU und SPD in Siegen stellen sich hinter das Apollo-Theater

(wS/cdu) Siegen 05.12.2022 | In einer gemeinsamen Pressemitteilung erklären die beiden Fraktionen von CDU und SPD im Siegener Stadtrat ihre weitere Unterstützung für das Apollo-Theater in Siegen.

Hintergrund ist ein städtischer Zuschuss in Höhe von 50.000 €, welchen die Stadt Siegen in den kommenden drei Jahren dem Apollo-Theater zukommen lassen soll.

Die vergangenen beiden Corona-Jahre haben das kulturelle Leben in unserem Land und damit auch das Apollo-Theater erheblich getroffen – mit stark rückläufigen Besucherzahlen, Kündigungen oder Reduzierungen von Abonnements und daraus resultierenden Einnahmerückgängen. Bisher konnte das Defizit durch vorhandene Rücklagen ausgeglichen werden. Für die neue Spielzeit 2022/2023 ist dies nicht mehr möglich.

Aufgrund der oben beschriebenen Entwicklung ist ein Defizit für die kommende und die beiden folgenden Spielzeiten zu erwarten. Diese Unterdeckung soll durch die Unterstützung der Stadt Siegen und des Kreises Siegen-Wittgensteins zu gleichen Teilen, durch Förderprogramme des Bundes und des Landes NRW, durch Sponsoren und durch bürgerliches Engagement ausgeglichen werden.

„Zu einem Oberzentrum und zugleich Universitätsstadt wie Siegen gehört ein Theater, das galt vor über 20 Jahren, und das gilt auch heute“, so Marc Klein, CDU-Fraktionsvorsitzender.

Ohne die Bezuschussung könnten viel Angebote, wie zum Beispiel das Kinder- und Jugendtheater in dieser ausgeprägten Form nicht stattfinden.

„Das Apollo-Theater hat eine Wirkung auf das kulturelle Leben weit über die Stadtgrenzen hinaus für die gesamte Region“, ergänzt Detlef Rujanski, Vorsitzender der SPD-Fraktion, „von daher wäre ein Zuschuss zum Apollo-Theater in gleicher Höhe auch von Seiten des Kreises ein positives Signal für unsere Kulturlandschaft“.

Das Apollo-Theater selbst hat bereits auf die veränderten Rahmenbedingungen reagiert: Durch Flex-Abos, neue Angebote im Bereich Kinder- und Jugendtheater, durch Kooperationen sowie

Werbe- und Marketingmaßnahmen sollen wieder mehr Zuschauerinnen und Zuschauer für das Theater begeistert werden. Auch Unterstützung von privater Seite in nicht unerheblichem Maße

ist zugesichert. „Diese Neuerungen sollten aus unserer Sicht zu gegebener Zeit einer Evaluation unterzogen werden, damit das, was das Apollo-Theater aus eigener Kraft zur Stabilisierung der Besucherzahlen beitragen kann, auch zielgenau wirkt. Darüber hinaus sollten Stadt und Kreis ebenfalls gemeinschaftlich ein Zeichen setzen“, so die Fraktionsvorsitzenden von CDU und SPD abschließend.