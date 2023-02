Großes Schauspiel zu Gast im Apollo-Theater: Judas aus Bochum Vom Mann, dessen Name für Verrat steht

(wS/ap) Siegen 20.02.2023 | Eigentlich steht schon zu Beginn einer jeden Apollo-Spielzeit fest, welche Bühne wann zu Gast sein wird. Nur ganz besondere Stücke werden in einer laufenden Spielzeit noch in den Spielplan aufgenommen.

Ein solch außergewöhnliches Stück ist Judas – eine Produktion der Münchner Kammerspiele, übernommen und zu Gast vom Schauspielhaus Bochum.

Am Donnerstag, 4. Mai, 19:30 Uhr, ist diese renommierte deutsche Bühne wieder im Apollo zu erleben.

Judas, ein Name, der für eine Geschichte steht. Aber auch für einen Menschen, der auf diese Geschichte reduziert wurde. Judas Iskariot, im Neuen Testament einer der

zwölf Jünger von Jesus von Nazareth, der – darin stimmen alle vier Evangelien überein – die jüdische Tempelwache zu Jesus‘ Aufenthaltsort im Garten Getsemani führte und ihn mit einem Kuss identifizierte.

Die Folge war, dass Jesus anschließend an die Römer ausgeliefert und gekreuzigt wurde. Gleichzeitig wäre ohne ihn und ohne seinen verräterischen Judaskuss das Christentum nie zu einer der großen Weltreligionen geworden.

In einer One-Man-Show stellt er sich vor und seine Lebensgeschichte zur Schau – ihre bekannten und unbekannten Seiten. Er erzählt davon, wie es ist, der zu sein, dessen Geschichte alle zu kennen glauben. Jemand der weiß, wie schnell einem das Wort im Munde verdreht werden kann, und was für verheerende Folgen es hat, über sich und andere eine Aussage zu treffen.

Judas ist, ausgehend von einer religiösen Geschichte, ein Stück großer Fragen jenseits der Religiosität. Über die Verantwortung, die man für das, was man tut, trägt.

Über Ehrlichkeit, Lüge, Wahrheit, Moral, Mitwisserschaft, Verrat, Schuld. Über das Schwanken zwischen Glaube und Zweifel und das Ausmaß davon, etwas zu sagen oder zu tun.

Das Schauspielhaus Bochum hat Lot Vekemans‘ Monolog in der Inszenierung von Johan Simons von den Münchner Kammerspielen übernommen. Steven Scharf wurde dort 2013 für die Rolle des Judas zum „Schauspieler des Jahres“ gewählt.

Abgesehen von Apollo begrüßt wird es im Anschluss an die ca. einstündige Vorstellung auch ein Nachgespräch geben. Karten für diesen eindrücklichen Abend gibt es ab dem 22. Februar online unter www.apollosiegen.de, bei den Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 0271/770277-20 oder direkt an der Apollo- Theaterkasse zu den üblichen Öffnungszeiten (Di – Fr | 13:00 – 18:00 Uhr, Sa | 10:00 – 14:00).

Fotos: Apollo-Theater Siegen e.V.