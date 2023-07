HTS-Eiserfeld: Verlorener Reifen schlägt in Windschutzscheibe ein.

(wS/red) Siegen-Eiserfeld 18.07.2023 | Am Dienstagmorgen befuhren zwei Frauen in einem Seat die HTS in Richtung Eiserfeld. Im Abfahrtsbereich fing ihr Fahrzeug plötzlich stark an zu vibrieren, und schon gab es einen starken Schlag, und das Auto fuhr nur noch auf der linken Bremsscheibe weiter. Der gelöste Reifen hüpfte mit großen Sätzen über die Fahrbahn und krachte in einen hinter dem Seat fahrenden VW.

Die Polo-Fahrerin sowie ihre Tochter im Grundschulalter hatten großes Glück, da der gelöste Reifen auf der Beifahrerseite einschlug. Hätte sich zu diesem Zeitpunkt jemand auf dem Beifahrersitz befunden, hätte man hier von schweren Verletzungen ausgehen können. Trotz der gefährlichen Situation wurde aber zum Glück niemand verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Fotos: M.Groß / wirSiegen.de

