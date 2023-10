Vortragsreihe: „Die Geschichte der Rur-Sieg Strecke in der Dampflokzeit in 2 Teilen

(wS/ef-l) Kreuztal 15.10.2023 | Wie schon bei vergangenen Terminen Erzählt Jürgen Richter ausführlich über diese bedeutende Strecke ins Siegerland.

Bilder – Daten – Fakten – Geschichten

Am Freitag, dem 20.10. um 19:30 Uhr startet in der Kapellenschule in Kreuztal-Littfeld die Vortragsreihe der Eisenbahnfreunde Littfetal über diese Strecke von Hagen nach Siegen. – Teil 2 am 10.11.2023 ebenfalls um 19:30.

Im Vortrag wird auf die große Bedeutung des Eisenbahnbaues für die positive wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung für die gesamte Region eingegangen.

Eintritt frei !!!!

Über die weitere Termine neuer Vortragsreihen rund um die Eisenbahn im Siegerland informieren die Eisenbahnfreunde Littfetal auf ihrer Homepage www.ef-littfetal.de