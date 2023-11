(wS/si) Siegen 27.11.2023 | Endlich ist es so weit! Im Oktober 2024 wird das Musical „SISTER ACT“ im Apollotheater Siegen aufgeführt und die Tickets für die insgesamt 13 Shows sind ab jetzt erhältlich.

„SISTER ACT“ entführt das Publikum in das Philadelphia der 70er Jahre. Hier wird die erfolglose Lounge-Sängerin Deloris van Cartier ungewollt Zeugin eines Mordes durch ihren verheirateten Liebhaber Curtis Shank. Um ihr Leben zu schützen, flüchtet Deloris in ein Kloster und schlüpft in die Rolle von Schwester Mary Clarence. Durch ihre temperamentvolle Art und ihr musikalisches Talent schafft sie es schnell dem Chor neues Leben einzuflößen. Doch mit zunehmendem Erfolg des Chores überschlagen sich die Ereignisse und der Schutz der Klosterwände bröckelt…

Tauchen Sie ein in die bewegende Geschichte von Freundschaft, Musik und Gemeinschaft und sichern Sie sich bereits heute Ihre Tickets.

Wann: 18. bis 28. Oktober 2024

Wo: Apollo-Theater Siegen

Ticketverkauf: Tickets sind ab sofort online erhältlich: https://sister-act.de/.

Foto: Matthias Schäfer (macadamiaFilm)

