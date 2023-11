Über 10.450 Kinderwünsche erfüllt: Aktion Herzklopfen feiert Jubiläum und startet wieder – Kinderherzen sollen höherschlagen!

(wS/as) Siegen 02.11.2023 | Wunschengel sind bereit zum Abflug und sollen Kinderherzen erfreut höherschlagen lassen!

Aktion Herzklopfen startet zum 17. Mal

Schon bald können Kinder aus einkommensschwachen Familien der Regionen Siegen, Kreuztal, Hilchenbach und Bad Berleburg wieder Wunschzettel ausfüllen. Wunschpatinnen und -paten sowie zahlreiche Spenden erfüllen Mädchen und Jungen bis 14 Jahren einen kleinen Herzenswunsch. Die 17. Aktion Herzklopfen wurde jetzt im Beisein von Bürgermeister Steffen Mues, Schirmherr für die Aktion in Siegen, vor dem Rathaus Oberstadt eröffnet. Auch Bürgermeister Walter Kiß für Kreuztal, Kyrillos Kaioglidis für Hilchenbach und Bernd Fuhrmann für Bad Berleburg unterstützen die Aktion erneut.

In den zurückliegenden 16 Aktionsjahren konnten bereits mehr als 10.450 Kinderwünsche erfüllt werden. Dazu Sonja Becker, Geschäftsführerin der Alternativen Lebensräume: „Dabei waren manchmal auch mehrere Kinder einer Familie oder Kinder, die in mehreren Jahren teilnehmen durften. Die derzeitige allgemeine wirtschaftliche Lage und die steigenden Kosten treffen viele Familien besonders hart. Durch Herzklopfen haben wir allen Kindern, ob einmal oder mehrfach, gezeigt, dass wir nicht nur an sie denken, sondern auch handeln – handeln durch Teilen. Auch von Seiten der Patinnen und Paten hören wir immer wieder, wie gerne sie einen Kinderwunsch persönlich erfüllen. Uns freut das sehr!“

Auch Bürgermeister Steffen Mues ist die Aktion ans Herz gewachsen, nicht nur als „Wunschengelbotschafter“, auch er selbst übernimmt Patenschaften für die Wünsche der Kinder.

„Ich bin von Anfang an als Wunschpate dabei, und es ist mir ein besonderes Anliegen, den Kindern eine Freude zu machen. Das ist bereits eine Art vorweihnachtliche Tradition geworden und ich freue mich wirklich über die große positive Resonanz, denn die Aktion ist eine gute Form bürgerschaftlichen Engagements.“

Die AliBaba-Filialen der Alternativen Lebensräume GmbH haben sich schon vorbereitet, mit der Erstellung der Wunschzettel, dem Basteln der Wunschengel und der hübschen Kleinigkeiten aus der „Little-Else-Produktion“, durch deren Erwerb Menschen auch Herzklopfen unmittelbar unterstützen können.

Wünsche können nun bis Freitag, 24. November, eingereicht werden.

Wunschpatinnen und Wunschpaten werden zwischen Dienstag, 7. November, und Samstag, 9. Dezember, gesucht.

Interessierte können sich in den AliBaba-Filialen melden, wo in den Schaufenstern wieder die Wunschengel aushängen werden. Am Mittwoch, 13. Dezember, ist der Abgabeschluss für die Geschenke. Vor Heiligabend zwischen dem 19. und 22. Dezember werden die Geschenke an die Kinder und ihre Familien über die AliBaba-Läden und die „Wunschzentralen“ ausgegeben.

Die Initiatoren rechnen auch in diesem Jahr mit vielen Kinderwünschen, die erfüllt werden wollen und freuen sich über jede Unterstützung!

Bürgermeister Steffen Mues in der Mitte umrahmt von Alternative Lebensräume GmbH und AliBaba – von links nach rechts: Lennard Becker, Geschäftsführerin Sonja Becker, Astrid Brockelt, Birgit Baltruschat.