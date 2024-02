TuS Ferndorf reist zu den Bergischen Panthern um die nächsten 2 Punkte einzufahren

(wS/red) Ferndorf 31.01.2024 | Aber Vorsicht, denn die Panther haben noch eine kleine Rechnung mit uns offen

Und die datiert vom 16.09.2023, als die Panther zum Spiel in der Stählerwiese waren. Sie warfen zwischenzeitlich ein 24:24, aber die Anzeigetafel zeigte ein 25:23 für Ferndorf an und wurde auch nicht korrigiert. Im Video konnte man später auch sehen, dass der TuS diesen Treffer nicht erzielt hat und somit falsch entschieden wurde. Bei den Bergischen Panthern beriet man sich wegen eines Einspruchs, nahm aber letztlich doch Abstand davon.

Trotz alledem war es ein äußerst kurioses und verrücktes Spiel. Ferndorf kam mit dem Gegner nicht zurecht, führte nur kurz beim 3:2 und beim 4:3. Der Rest ging an die Gäste, und so ging man mit einem ernüchternden 16:20 in die Halbzeitpause. Trotzdem dauerte es geschlagene 12 Minuten, bis die nächste Führung von 23:22 erreicht wurde. Die Gäste waren jedoch ob der nun verbesserten Leistung der Ferndorfer zum Zuschauen verdammt. In der zweiten Halbzeit gestattete der TuS nur 5 Treffer, und so konnte man das Spiel letztendlich ungefährdet mit 30:25 beenden. Auf der Homepage der Gäste konnte man am nächsten Tag lesen: „Skandal um Phantomtor bei bitterer Niederlage in Ferndorf.“

Der TuS Ferndorf hat übrigens gute Erinnerungen an die Bergischen Panther, denn in der Saison 2017/2018 spielten sie dort und machten schon 5 Spieltage vor Saisonende den Aufstieg in die 2. BL mit dem 38:20 Sieg klar. Wer sich diese gigantische „Heimspielatmosphäre“ noch einmal anschauen möchte kann dies unter folgendem Link tun:

Bergische Panther TuS Ferndorf Aufstieg

Dieses Video auf YouTube ansehen

Spieldaten:

Anwurf: Freitag, 02. Februar um 20:00 Uhr

Spielstätte: Sporthalle am Schwanen, Stettiner Straße 31, 42929 Wermelskirchen

Die aktuelle Situation sieht folgendermaßen aus:

Die Bergischen Panther belegen mit 15:17 Punkten den 9. Tabellenplatz und verfügen über das kuriose Torverhältnis von 467:467, das kommt sicherlich auch nicht so oft vor. Sie haben bisher nur 3 Heimspiele gewonnen, hinzu kommen aber noch 2 Remis gegen Krefeld und Longerich. Ihr bester Torschütze steht auf Platz 4 der Torschützenliste, heißt Jonas Kämper, spielt auf RR und hat bisher 113/17 Treffer erzielt.

Für die Ferndorfer könnte es eine Art Heimspiel werden, denn in der 700 Zuschauer fassenden Halle sind im Schnitt nur 278 Heimfans zugegen. Es würden also bereits 30-40 TuS-Fans genügen, um aus der Halle der Gastgeber ein Tollhaus zu machen – eine Kunst, die die TuS-Fans beherrschen. Wenn dann auch noch die Fanclubs BRIGADE C und die Trommler der FERNDORFER FÜCHSE vor Ort sind, ist Heimspielstimmung garantiert.

Bei den Ferndorfern fehlt grundsätzlich der Langzeitverletzte Alex Reimann, wobei natürlich auch die Abgänge von Maximilian Schmidt und der kürzliche Abgang von Marko Karaula kompensiert werden müssen.

Trainer Ceven Klatt und der Verein haben sich entschlossen, bei den Pressekonferenzen nicht mehr näher auf evtl. Verletzungen von Spielern einzugehen, da sich dies bis zum Spieltag wieder ändern könnte.

Es gibt aber auch weit mehr andere Gründe, dies nicht zu tun.

1. Schutz der Privatsphäre: Manchmal möchten Spieler ihre Verletzungen privat halten, um ihre persönliche Privatsphäre zu wahren.

2. Taktische Überlegungen: Der Trainer könnte versuchen, taktische Informationen vor dem nächsten Spiel zu schützen. Indem er die Verletzten nicht öffentlich nennt, erschwert er es dem gegnerischen Team, sich auf bestimmte Spieler oder Spielstrategien vorzubereiten.

3. Medieninteraktion minimieren: Manche Trainer möchten die Aufmerksamkeit der Medien auf das Spiel lenken und weniger auf Verletzungen. Durch das Nichtnennen der verletzten Spieler können sie die Diskussionen in Richtung des kommenden Spiels und der Teamleistung lenken.

Ceven Klatt zum Gegner:

Ich denke, wir haben im Hinspiel schon gesehen, dass die Bergischen Panther eine Mannschaft sind, die man auf keinen Fall unterschätzen darf. Im Hinspiel haben wir schon zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten gesehen. In der 1. HZ kassieren wir 20 Gegentore und in der 2. HZ nur noch 5. Da sind wir nun gewarnt und wollen es diesmal von Anfang an so machen, wie viel in der 2. HZ. Die Panther haben auch erst 1 Spiel in diesem Jahr gehabt und haben in diesem Spiel in Opladen souverän gewonnen. Dreh und Angelpunkt ist bei ihnen nach wie vor Jonas Kämper, er steuert das Spiel, erzielt aber auch selbst viele Tore. Ebenso sind die Außen sehr gut, Moritz Görgen (RA) und Dorian Wöstmann (LA) sind immer Aktivposten und gut im Tempospiel. Da brauchen wir einen guten Rückzug, aber insgesamt ist es so, dass wir auf uns schauen wollen, dass wir wieder eine gute Abwehr über 60 Minuten stellen und vorne einfach gute Lösungen finden.

Vorbericht, Collage und Video (von 2018): Peter Trojak

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier