Spektakuläre Flugvorführungen: MSC Littfetal e.V. lädt am 25. und 26.05.2024 zum Impellertreffen ein

(wS/red) Kreuztal 13.05.2024 | Die Modellflugzeug-Community freut sich auf ein bevorstehendes Highlight: das erste Impellertreffen, organisiert vom MSC Littfetal e.V. in Kreuztal Littfeld.

Termin: 25. und 26. Mai 2024

Fluggelände:

Müsener Str.

57223 Kreuztal-Littfeld

Die Veranstaltung verspricht eine faszinierende Schau von Jet-Modellen sowie Passagierflugzeugen, sowohl zum Betrachten am Boden als auch in der Luft in Aktion. Interessierte Zuschauer sind herzlich eingeladen, dem Spektakel beizuwohnen. Der Startschuss fällt an beiden Tagen um 10.00 Uhr, und neben atemberaubenden Flugvorführungen erwarten die Besucher eine Vielzahl kulinarischer Köstlichkeiten für das leibliche Wohl.

Ein besonderes Highlight des Impellertreffens ist der kostenlose Eintritt für alle Interessierten. Weitere Informationen sind auf der Webseite des MSC Littfetal e.V. unter www.msc-littfetal.de verfügbar.

Doch was genau ist ein Impellermodell?

Ein Impellermodell ist im Grunde genommen ein Flugzeug, das mit einer Elektro-Turbine ausgestattet ist und im Volksmund auch als Jetmodell bekannt ist. Typischerweise handelt es sich dabei um detailgetreue Nachbildungen von Airlinern, Kampfjets oder Jet-Trainern. Statt eines konventionellen Strahlantriebs mit Kerosin wird bei einem Impellermodell ein Elektromotor verwendet, um den Rotor der Turbine anzutreiben. Dies ermöglicht einen kostengünstigen Einstieg in die Welt des Jetfliegens.

Das Interesse an Impellermodellen innerhalb des MSC Littfetal e.V. ist in den letzten Jahren stark angewachsen, was die Initiative zur Organisation dieses aufregenden Flugtags inspirierte.

Freuen Sie sich auf einen sonnigen Tag voller Action, schneller und spektakulärer Flugvorführungen sowie einige entspannte Stunden auf dem Fluggelände.