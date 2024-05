Suchmeldung: Bitte helft uns, unsere Bengal-Katze Fabi zu finden!

(wS/red) Siegen 10.05.2024 | Unsere geliebte Katze Fabi wird seit dem 1. Mai vermisst. Fabi ist eine bezaubernde Bengal-Katze mit einem wunderschönen leopardenähnlichen Muster. Sie ist so zutraulich, so dass sie jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubert, und sie miaut so laut und viel, dass es fast unmöglich ist, sie zu überhören.

Wir vermissen Fabi unendlich und unser Zuhause fühlt sich ohne sie leer an. Jeder Hinweis, jede Sichtung, die uns zu ihr führen könnte, wäre ein Lichtblick für uns in dieser schweren Zeit. Wenn Sie Fabi gesehen haben oder irgendwelche Hinweise über sie haben, zögern Sie bitte nicht, sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden:

Telefonnummer: 015754754751 Fam. Lea Burwitz

Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre Hilfe. Ihre Unterstützung bedeutet uns alles.