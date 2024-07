TuS Ferndorf: Neue Spieler, Kaderplanung und Testspiel gegen Erstligaabsteiger Bergischer HC

(wS/red) Ferndorf 05.07.2024 | Vorbereitungen auf eine spannende Saison Die Handballer des TuS Ferndorf befinden sich noch in der Handballpause, denn erst am 22.07.2024 hat Coach Ceven Klatt zum 1. Training „eingeladen“. Die neuen Spieler sind gewiss schon auf dem Weg ins Land des „Felsquellwassers“, haben schon eine Wohnung gefunden oder suchen noch eine. Ja, wie sieht es denn aktuell mit dem Kader aus? Der Weggang von Alexander Reimann, Lucas Puhl, Nikita Pliuto und auch die schon früher gegangenen Maximilian Schmidt und Marko Karaula muss ja durch Neuverpflichtungen kompensiert werden. Neu hinzugekommen sind bisher 5 NEUE Spieler, die wir nachfolgend noch einmal vorstellen: Can Adanir (Tor) Schnelligkeit und Reflexe: Adanir ist bekannt für seine schnellen Reaktionen und seine Fähigkeit, blitzschnell auf Schüsse zu reagieren. Sicheres Stellungsspiel: Er beherrscht das Stellungsspiel gut und positioniert sich geschickt, um den Winkel für den Angreifer zu verengen. Gutes Spielverständnis: Adanir versteht das Spiel und die Dynamik auf dem Spielfeld. Er kann die Bewegungen der Angreifer vorhersagen und sich entsprechend positionieren. Mutmacher und Teamplayer: Als Torwart ist er ein wichtiger Motivator für sein Team. Er feuert seine Mitspieler an und trägt zur Teamdynamik bei. Erfahrung und Entwicklung: Obwohl er noch jung ist, hat Adanir bereits in verschiedenen Vereinen gespielt und sich stetig weiterentwickelt. Seine Erfahrungen auf verschiedenen Ebenen des Handballs sind ein Pluspunkt. Insgesamt ist Can Adanir ein vielversprechender Torwart mit großem Potenzial Hampus Dahlgren (Linksaußen)

Der neue Linksaußen des TuS Ferndorf, bringt einige beeindruckende Vorzüge mit sich: Geschwindigkeit: Dahlgren ist ein flinker Spieler, der durch seine Schnelligkeit überzeugt. Abwehrleistung: Er zeigt eine gute Abwehrleistung und trägt dazu bei, gegnerische Angriffe zu unterbinden. Vielseitige Wurfvarianten: Mit unterschiedlichen Wurftechniken verstärkt er das Angriffsspiel seines Teams. All-Star-Erfahrung: In der Saison 2022 wurde er als bester Linksaußen in das All-Star-Team der schwedischen Liga gewählt. Der 27-jährige Dahlgren wechselte vom schwedischen Erstligisten HF Karlskrona nach Ferndorf und freut sich auf die neue Saison mit dem TuS Ferndorf. Sogar Ferndorfs Ex-Trainer Robert Andersson lobt ihn. Robert: Er ist ein Super Junge, sehr trainingsfleißig und auch gut mit Würfen von Außen. Er hat absolut alle Voraussetzungen, ein guter Zweitligaspieler zu werden und über seinen jetzigen Verein hört man auch nur Gutes. Philip Würz (Kreis)

Philip ist ein talentierter Handballspieler, der in der kommenden Saison zum Handball-Drittligisten TuS Ferndorf wechselt. Der 20-Jährige war Kapitän der U23-Mannschaft des VfL Gummersbach und erzielte in der laufenden Drittliga-Saison beeindruckende 59 Tore in 20 Spielen. Seine Stärken liegen vor allem im Kreis, wo er als Kreisläufer agiert. Wir können gespannt sein, wie er sich in der neuen Mannschaft weiterentwickeln wird. Hendrik Stock (Rückraum Mitte)

Hendrik ist ein talentierter Mittelmann, der in der Handballszene auf sich aufmerksam gemacht hat. Der 23-Jährige wechselte 2020 von der Bundesliga A-Jugend des VfL Eintracht Hagen nach Düsseldorf-Ratingen und arbeitete sich dort als Perspektivspieler in die erste Mannschaft hoch. Seit 2021 ist er ein wichtiger Bestandteil des Teams und fungierte sogar als Kapitän. Stock beeindruckt durch seine enorme Explosivität und Geschwindigkeit, was sich in seinen 110 Toren in 28 Spielen der letzten Drittliga-Saison widerspiegelt. Nun wird er den Zweitliga-Aufsteiger TuS Ferndorf verstärken – ein vielversprechender Schritt für seine Profikarriere! Fynn Herzig (Rückraum Mitte)