„Schmecke, Schmatze, Schwätze“ – ein Genießer Rundgang durch das alte Handwerkerviertel / NEUE FÜHRUNG!

(wS/si) Siegen 30.09.2024 | Das Stadtmarketing Siegen lädt für Samstag, den 12.10.2024 ab 14.30 Uhr zu einer neuen und diesmal geschmackvollen Führung ein. Stadtführerin Ingrid Heinz, die Siegens Altstadt bestens kennt, hat unzählige Recherchen zum Thema Essgewohnheiten in alten Zeiten gemacht und diese in einen weiteren Altstadtrundgang umgesetzt. Warum sagten Eltern ihren Kindern früher: „Knübel net so !“ oder was bedeutete es, wenn man „den Löffel abgab“?

Natürlich ist auch die Kartoffel – auf gut Siegerländisch „Duffel“ – Bestandteil nicht nur dieser Tour, sondern auch nach wie vor unserer Küche, begrüßen sich echte Siegerländer vor allem im Ausland gern mit dem Schlachtruf: „Riewekooche“ !

Wenn Sie jetzt auch hungrig auf Siegerländer Küche und Geschichten geworden sind, melden Sie sich schon jetzt für die Premierenführung an. Treffpunkt ist der Brunnen in der Fissmer Anlage ab 14.30 Uhr. Der Rundgang dauert ca 1 ¼ Stunden und endet bei 2 Scheiben

Riewekooche und einer Tasse Kaffee im Café Noir.

Die Teilnahme ist kostenpflichtig (Erw: 18,00 € / K (6-14): 9,00 €), Anmeldungen werden ab sofort von der Stadtmarketing Siegen GmbH unter: hallo@visitsiegen.de oder unter 0271-303-82825 entgegengenommen. Anmeldeschluss: Freitag, 11.10.24 / 16 Uhr

