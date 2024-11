Zweite Ausgabe des „Straßenkrönchens“ erschienen – Siegener Straßenzeitung zeigt neue Perspektiven auf

(wS/dia) Siegen 21.11.2024 | Die zweite Ausgabe des „Straßenkrönchens“, der ersten Straßenzeitung in Siegen, lädt dazu ein, die Stadt durch die Augen von Menschen zu sehen, deren Perspektiven sonst oft verborgen bleiben. Das Projekt wurde von der Wohnungslosenhilfe der Diakonie Soziale Dienste ins Leben gerufen und wird durch den Förderverein der Diakonischen Wohnungslosenhilfe „Gegen Armut Siegen“ und die Bürgerstiftung Siegen ermöglicht.

Die Arbeit des „Straßenkrönchens“ verfolgt einen partizipativen Ansatz. In einer offenen Schreibwerkstatt arbeiten wohnungslose Menschen und Personen in schwierigen Lebenssituationen gemeinsam mit der Redaktion an den Inhalten der Zeitung. „Mit einem Verkaufspreis von 2 Euro, von dem 1 Euro direkt bei den Verkäuferinnen und Verkäufern bleibt, bietet die Zeitung nicht nur Lesestoff, sondern auch eine Unterstützung für diejenigen, die sie auf der Straße anbieten“, erläutert Carsten Dax, Einrichtungsleiter bei der Wohnungslosenhilfe der Diakonie in Südwestfalen.

Die Winterausgabe widmet sich unter anderem der Frage, wie wohnungslose Menschen Siegen wahrnehmen. In einem außergewöhnlichen Fotoprojekt dokumentieren sie ihre Eindrücke von der Stadt mit Einwegkameras. Neben diesen eindrucksvollen Einblicken können sich die Leser von emotionalen Geschichten aus dem Leben von Menschen, die unter Alkoholismus leiden, berühren lassen. Auch gibt es wieder Beiträge über Reisen mit dem Deutschlandticket sowie Rätsel und sogar ein Gewinnspiel.

Ein neu erstelltes Kontaktverzeichnis „Lokale Anlaufstellen in Siegen und Umgebung“ führt zahlreiche Hilfs-, Beratungs- und Versorgungsangebote im Kontext von Wohnungslosigkeit und Armut auf. Es wird als separate, kostenfreie Handreichung zur Verfügung gestellt und kann zunächst als Download auf der Homepage des Fördervereins abgerufen werden. Das Verzeichnis ist ein wertvolles Werkzeug, um sich schnell und unkompliziert einen Überblick über lokale Unterstützungsangebote zu verschaffen – für Betroffene ebenso wie für Helfende und Institutionen.

Erhältlich ist das „Straßenkrönchen“ ab Montag, 25. November, in der Bücherkiste in Weidenau, im Café Noir in der Oberstadt sowie direkt bei den Verkäuferinnen und Verkäufern auf der Straße. Die Zeitung zeigt, wie Medien Menschen eine Stimme geben können, die oft am Rande der Gesellschaft stehen. „Mit dem Straßenkrönchen wollen wir nicht nur informieren, sondern auch echte Verbindungen schaffen – zwischen den Menschen auf der Straße und der Gesellschaft. Jeder Kauf dieser Zeitung ist nicht nur Unterstützung, sondern auch ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung“, betont Carsten Dax, der zusammen mit Adrian Stötzel, Rieke Pleuß und Sebastian Taugerbeck die Redaktion des „Straßenkrönchens“ leitet. Weitere Informationen sowie die abverkaufte erste Ausgabe des „Straßenkrönchens“ und das Kontaktverzeichnis „Lokale Anlaufstellen“ sind abrufbar unter www.gegen-armut-siegen.de/kroenchen.

Auch die zweite Ausgabe des „Straßenkrönchens“ bietet wieder jede Menge Lesestoff.

