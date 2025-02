(wS/si) Siegen 06.02.2025 | „Auf Zeitreise – Spannende Touren durch die Krönchenstadt“ heißt der neue Flyer des Siegener Stadtmarketings. Insgesamt sechzehn Führungen werden detailliert in der Broschüre vorgestellt. Neben Klassikern wie dem zweistündigen Stadtspaziergang „Rund ums Krönchen“ oder dem Rundgang mit Nachtwächter Balthasar, gibt es nun auch jede Menge Neues, wie zum Beispiel der genussvolle Altstadtgang „Schmecke, Schmatze, Schwätze“ der im Café Noir mit frischem Reibekuchen und dem Erwerb des Duffeldiploms abschließt. Außerdem finden sich unter der Rubrik „Siegen leicht gemacht“ drei Führungen, die die Geschichte Siegens auch für Menschen mit mobiler Beeinträchtigung erlebbar machen, aber auch Familien und Kinder kommen nicht zu kurz: Die Kinderrallye „Ein Bergwerk in luftiger Höhe – Siegens eisernes Geheimnis“ richtet sich an Kinder von der zweiten bis zur fünften Klasse und ist sowohl für Schulklassen, als auch für Kindergeburtstage buchbar.

Der Flyer gibt Auskunft zu sämtlichen Terminen und Preisen, sowie dem Anmeldeverfahren und für nahezu alle Angebote sind auch private Gruppenführungen möglich. Ab sofort kann das Heftchen in der Tourist Information am Kornmarkt 2 (ehemals Café Harr) kostenlos mitgenommen werden, das Stadtmarketing Team schickt die Broschüre auf Wunsch aber auch zu.

Übrigens: sollten auch Sie Interesse an der Tätigkeit als Stadtführer oder Stadtführerin haben, melden Sie sich gern für nähere Informationen unter hallo@visitsiegen.de bei der Stadtmarketing Siegen GmbH.