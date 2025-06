DIE LINKE Hilchenbach: Flächendeckend bereit für die Kommunalwahl – mit frischem Wind und klarer Haltung

(wS/li) Hilchenbach 24.06.2025 | Ein starkes Zeichen für politische Vielfalt und gesellschaftlichen Wandel: DIE LINKE Hilchenbach tritt zur Kommunalwahl am 14. September 2025 in allen 16 Wahlbezirken der Stadt an – und das erstmals mit einer komplett besetzten Reserveliste. Neun engagierte Kandidatinnen und Kandidaten wollen die politische Landschaft vor Ort aufmischen – menschlich, solidarisch und mit einer Prise Humor.

Besonders stolz zeigt sich der Ortsverband über den gelungenen Generationenwechsel: Die ersten drei Listenplätze sind fest in junger Hand.

Drei junge Gesichter für frischen Kurs

🔹 Platz 1: Jon Elling Rudolf Wengenroth (18)

Der Schüler gilt als politisch hellwach und antifaschistisch klar positioniert. Auf Instagram ist er schneller als manche beim Nachdenken. Seine Botschaft: Jugendliche sollen nicht nur vertreten, sondern aktiv mitentscheiden.

🔹 Platz 2: Leonie Magdalena Sophie Sommerfeld (21)

Die angehende Erzieherin kämpft für echte Chancengleichheit. Ihr Engagement bringt soziale Fragen mitten ins politische Geschehen – und notfalls auch auf die Straße.

🔹 Platz 3: Benjamin Schlewinski (43)

Arbeiter, Aktivist und unbequem, wenn es nötig ist. Er kennt die Härten sozialer Ungleichheit aus eigener Erfahrung – und will genau dort ansetzen.

Die vollständige Liste: Vielfalt mit Haltung

Christina Vollmer (33) – Schwimmaufsicht im Freibad. Verantwortung im Alltag, Sicherheit im Blick – nicht nur am Beckenrand. Philipp Gerloff (24) – Student, antifaschistisch und engagiert für Bildung, Klima und sozialen Wandel. Julia Kurz (42) – Soziologin mit klarer Haltung. Bringt urbane soziale Ideen ins ländliche Hilchenbach. Niko Panagiotis Sovatzoglou (36) – Arbeiter beim TuS, ein Gesicht für Integration, Solidarität und Ehrlichkeit. Katrin Fey (57) – Diplom-Sozialpädagogin und Bundestagsabgeordnete. Erfahren, kämpferisch, nahbar. Sven Wengenroth (50) – Bundesbeamter mit Durchblick in Verwaltung und Mut zum Klartext.

Klare Botschaft, offenes Ohr

Wofür DIE LINKE Hilchenbach steht? Für mehr zuhören, weniger durchregieren. Für mehr Bus, weniger Bullshit. Für ein Miteinander statt Ellenbogen – und für Mut statt Mauschelei.

Der Ortsverband betont: „Wir stehen nicht nur auf dem Wahlzettel, sondern auch für den Austausch bereit.“ Ob beim Sportverein, im Chor, in Jugendgruppen oder auf dem Nachbarschaftsfest – DIE LINKE kommt gerne vorbei, um zuzuhören und mitzugestalten.

Kontakt:

DIE LINKE – OV Hilchenbach

Kiefernweg 16, 57271 Hilchenbach

📞 0151 2011 1033

✉️ mail@die-linke-siegen-wittgenstein.de