RRT Deutschland unterstützt Sporttag der Vielfalt mit kostenfreier Verpflegung

(wS/rrt) Siegen 26.08.2025 | Am vergangenen Samstag, den 23. August 2025, beteiligte sich RRT Deutschland mit einem starken Team am Sporttag der Vielfalt in Siegen. Mit großem Engagement stellte das Unternehmen die warme Verpflegung für alle Teilnehmer bereit und versorgte die Besucherinnen und Besucher kostenlos mit frisch zubereiteten Burgern.

Die Aktion fand großen Anklang und unterstrich die Verbundenheit des Unternehmens mit der Region sowie die Bedeutung gemeinschaftlicher Veranstaltungen zur Förderung von Zusammenhalt und Vielfalt.

Auch Vertreter aus Politik und Verwaltung würdigten den Einsatz: Landrat Andreas Müller sowie Bürgermeister Steffen Mues waren vor Ort und zeigten sich beeindruckt vom Engagement der RRT Deutschland.

„Es war uns eine Herzensangelegenheit, diesen besonderen Tag zu unterstützen und allen Gästen eine kulinarische Freude zu bereiten. Der Sporttag der Vielfalt steht für Gemeinschaft, Toleranz und Begegnung, die Förderung von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kulturen und Menschen mit und ohne Behinderung sollen gemeinsam Sport treiben und Barrieren abbauen – Werte, die wir als Unternehmen teilen und fördern möchten“, so die Verantwortlichen von RRT Deutschland.

Darüber hinaus hatten die Gäste die Möglichkeit, freiwillig zu spenden. Am Ende des Tages konnte RRT Deutschland eine Spende in Höhe von 500€ an die Stiftung Anstoß zum Leben übergeben.

Mit dieser Aktion unterstreicht RRT Deutschland erneut seine gesellschaftliche Verantwortung und seinen Einsatz für die Region Siegen-Wittgenstein.

Fotos: RRT Deutschland