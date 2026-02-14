News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Imbiss / Dönerladen in Top-Zentrumslage Kreuztal zu übergeben – voll ausgestattet

14. Februar 2026110
(wS/red) Kreuztal 14.02.2026 | ANZEIGE |

Imbiss- / Dönerladen in sehr guter Zentrumslage von Kreuztal abzugeben.
Top-Sichtlage mit hoher Kundenfrequenz — ideal für Döner, Imbiss, Burger oder ein ähnliches Gastronomiekonzept.

Der Laden ist liebevoll und gut ausgestattet eingerichtet und verfügt über eine voll ausgestattete Küche, sodass ein sofortiger Start möglich ist.
Ein gepflegter Außenbereich mit Terrasse lädt Gäste zum Verweilen ein.
Die Gesamtfläche beträgt ca. 125 m² und ist komplett ausgestattet.
Kostenlose Parkplätze direkt vor dem Haus bieten zusätzlichen Komfort für Ihre Kunden.

Details:
• Miete: 1.200 € kalt
• Langfristige Perspektive (9 Jahre Option)
• Sofort verfügbar
• Auch für Neueinsteiger geeignet

Übergabe kurzfristig möglich.
Nur ernsthafte Anfragen bitte.

Tel. 0 15 21 – 8 55 0 555

Tel. 0176 – 608 26 25 7

Fotos: wirSiegen.de

