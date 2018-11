Kreuztal – Das 21. Rudelsingen im Siegerland startet am Mittwoch, den 14. November 2018 im Café Basico

(wS/red) Siegen/Kreuztal 09.11.2018 | Das 21. RUDELSINGEN im Siegerland mit Jörg Siewert und Steffen Walter am 14. November erneut zu Gast im Café Basico

Auch in Siegen geht das RUDELSINGEN mit großen Schritten auf Weihnachten zu.

Keine Angst, das RUDELSINGEN geht auch im Jahr 2019 in Siegen weiter – doch, man mag es kaum glauben, es ist wieder soweit – die letzte Veranstaltung des Jahres im „Café Basico“ steht am 14. November mit dem 21. RUDELSINGEN im Siegerland auf dem Terminplan. Danach gibt es für alle Fans zum krönenden Jahresabschluss nur noch das 3. vorweihnachtliche Benefiz-Rudelsingen im Siegerland am 14. Dezember im „Eichener Hammer“.

Das in Münster geborene Format ist mittlerweile Kult. Bundesweit folgen Tausende Sänger von Jung bis Alt, Männer und Frauen dem Aufruf der zehn RUDELSINGEN-Teams, die regelmäßig für ausverkaufte Hallen sorgen.

Singen verbindet und man kann damit nicht nur sich selbst, sondern auch anderen Gutes tun. Die in den nächsten Monaten bundesweit stattfindenden Benefiz – Veranstaltungen stellen ihren Reinerlös gemeinnützigen Einrichtungen und Projektinitiativen zur Verfügung.

„Rudelsingen macht glücklich“, sagt Jörg Siewert, Vorsänger beim RUDELSINGEN. Er begleitet das Rudel an der Gitarre gemeinsam mit Steffen Walter am Piano. Ein bunter Mix aus Hits und Gassenhauern begeistert das Publikum immer wieder aufs Neue. Die Texte werden mit einem Beamer für alle gut lesbar an eine Leinwand projiziert. Das 21. Rudelsingen in Siegen startet am Mittwoch, 14. November um 19.30 Uhr mit neuem Programm im Café Basico, Kreuztal Hüttenstr. 30. Wer das nicht verpassen will, kann sich noch schnell auf der Website www.rudelsingen.de Karten sichern oder bei Verfügbarkeit an der Abendkasse besorgen. Aktuell sind noch rund 70 Restkarten verfügbar. Der Eintritt kostet: 10,- EUR, der Einlass beginnt um 18.30 Uhr.

Was ist RUDELSINGEN?

In lockerer Atmosphäre treffen sich Menschen jeden Alters, um gemeinsam Hits und Gassenhauer von damals bis heute zu singen. Dabei werden sie vom Sänger angeleitet und von einem Pianisten begeistert begleitet. Die Texte werden per Beamer an die Wand projiziert. Mehr Infos dazu, Presse- und TV – Berichte finden Sie auf unserer Website www.rudelsingen.de

