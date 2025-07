Julian Lütz als Beigeordneter der Stadt Freudenberg erneut bestätigt

(wS/fr) Freudenberg 12.07.2025 | Julian Lütz als Beigeordneter wiedergewählt

Die erste Amtszeit von Julian Lütz als I. Beigeordneter der Stadt Freudenberg und Stadtkämmerer endet mit Ablauf des 31. Dezember 2025. Der Rat der Stadt Freudenberg hat ihn in seiner Sitzung am 10. Juli 2025 für die Dauer von weiteren acht Jahren zum Beigeordneten wiedergewählt. Zugleich erfolgte die weitere Bestellung zum Stadtkämmerer sowie zum allgemeinen Vertreter der Bürgermeisterin.

„Aus voller Überzeugung habe ich Ihnen zum frühestmöglichen Zeitpunkt diesen Vorschlag unterbreitet“, sagte Bürgermeisterin Nicole Reschke in der Ratssitzung und fügte an: „Nun werden wir mit einem stabilen und erfahrenen Verwaltungsvorstand die vertrauensvolle Zusammenarbeit in Zeiten immer größer werdender Herausforderungen erfolgreich fortsetzen.“

Die erste Wahl von Julian Lütz erfolgte in der Sitzung des Rates vom 31. August 2017. Der Beginn der ersten Amtszeit war am 01. Januar 2018.

.

.

