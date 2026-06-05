TuS Ferndorf: 11 Trommeln, volle Halle, letzter Kampf. Die Stählerwiese ruft zum Saisonfinale

(wS/red) Kreuztal, 04.06.2026 | Noch einmal laut, noch einmal Ferndorf

TuS Ferndorf gegen TuSEM Essen

SAISONFINALE in der Stählerwiese, Samstag, 06.06.2026 um 18:00 Uhr.

Jetzt stehen wir vor dem letzten Spiel, dem letzten Fight dieser Saison. Noch einmal wird jeder alles geben, auch für die Fans, die unsere Jungs trotz einer holprigen Spielzeit getragen haben. Vielleicht ist es auch ein kleines „Sorry“ für die Spiele, die daneben gingen. Heute zählt nur, es gemeinsam besser zu machen.

Eigentlich stehen wir vor einem langweiligen Saisonfinale. Warum? Nun ja, die zwei Teams, die in die Beletage des Handballs aufsteigen, sind schon bekannt. Es ist der Tabellenerste SG BBM Bietigheim. Bei ihnen spielt unser Ferndorfer Maxim Orlov. Er, der von Hannover nur ausgeliehen war, hat nun bei der SG BBM einen Zweijahresvertrag bekommen. Er war auch maßgeblich am Aufstieg seines Teams beteiligt. Glückwunsch Maxim, auch mein ganz persönlicher Glückwunsch, denn wir kennen uns schon seit deinem fünften Lebensjahr. Ich war bei deinen ersten Handballversuchen dabei und freue mich, deinen Werdegang miterlebt zu haben. Jetzt warte ich noch darauf, dass der Nationaltrainer dich anruft. 😉

Na ja, auf Platz 2 der zweite Aufsteiger, nämlich HBW Balingen Weilstetten. Die stehen also fest und ebenso steht fest, wer den Weg zurück in die Dritte Liga antreten muss, nämlich die Aufsteiger HC Oppenweiler Backnang und die HSG Krefeld.

Ferndorf erwartet also den TuSEM Essen. Hätte Krefeld das letzte Spiel nicht verloren, wäre es der Hitchcock der Saison geworden, denn dann hätte sich am Samstag in der Stählerwiese entschieden, ob Essen drinbleibt oder absteigt.

So wird es wohl ein unbedeutendes Spiel für beide Teams. Aber halt, weit gefehlt. Grundsätzlich will sich Ferndorf mit einem Sieg im letzten Heimspiel bei seinen treuen Fans bedanken und bei der nachfolgenden Abschlussfeier in der Halle D schmeckt dann das Felsquellwasser viel besser.

Aber es kann noch besser kommen. Ferndorf steht auf Platz 15 (22:44 Punkte) der Tabelle, auf Platz 14 steht der TV Großwallstadt (23:43 Punkte), auf Platz 13 Bayer Dormagen (23:43 Punkte) und auf Platz 12 die Eulen Ludwigshafen (24:42 Punkte).

Wenn nun eines dieser 3 Teams sein letztes Spiel verliert und Ferndorf gewinnt, macht unser TuS einen Platz gut. Verlieren 2 dieser Teams, macht Ferndorf 2 Plätze gut, verlieren alle 3, macht Ferndorf 3 Plätze gut. Wenn Sie jetzt mitgerechnet haben, wissen Sie, dass der TuS eine theoretische Chance auf Platz 12 hat, wow, das hätte was. Das hätte vor 2 Jahren noch für die Teilnahme am DHB-Pokal gereicht, wenn ich jetzt richtig recherchiert habe!? Und dass von den anderen jemand patzt, wäre bei der Qualität ihrer Gegner keine Überraschung.

Freuen wir uns also auf einen starken Auftritt des TuS Ferndorf, auf eine brechend volle Halle, ein hochmotiviertes Team, zu allem entschlossene Zuschauer und 11 megastarke Trommeln der Ferndorfer Füchse.

Und wenn Ferndorf verliert, dann…. ach lassen wir das. 😉

DAS IST FERNDORF – DAS BIST DU

Nach dem Spiel werden auch mehrere Verabschiedungen vorgenommen. Im Einzelnen sind das:

Jonas Wilde – wechselt zum VfL Eintracht Hagen

Julius Meyer-Siebert – wechselt zum HC Elbflorenz

Gabriel da Rocha Viana – wechselt zum Bergischen HC

Hampus Dahlgren – kehrt zurück nach Schweden

Valentino Duvancic – wechselt zur HSG Nordhorn-Lingen

Die Fans und auch die wirSiegen-Redaktion bedankt sich bei allen Spielern für ihren Einsatz im rot‑weißen Trikot und wünscht ihnen für ihren weiteren sportlichen wie persönlichen Weg viel Glück, Erfolg und Gesundheit.

Mitteilung des Vereins:

Für die Ferndorfer Fans wird dieser Abend weit mehr als nur ein Handballspiel sein. Im Anschluss an die Begegnung werden traditionell die Spieler verabschiedet, die den Verein zum Saisonende verlassen werden. Gemeinsam möchten wir diesen Akteuren für ihren Einsatz und ihr Engagement im Trikot des TuS Ferndorf danken und ihnen einen würdigen Abschied bereiten. Doch damit endet der Abend noch lange nicht. Direkt nach den Verabschiedungen laden wir alle Fans, Partner, Sponsoren, Helfer und Freunde des TuS Ferndorf herzlich ein, gemeinsam mit Mannschaft, Trainerteam und Verantwortlichen in Halle D den Saisonabschluss zu feiern. Bei kühlen Getränken aus dem Hause Krombacher und musikalischer Unterhaltung durch die DJs der Firma KTB Musik & Event möchten wir die Saison gemeinsam ausklingen lassen und auf den erreichten Klassenerhalt anstoßen.

Geschäftsführer Alexander Finke:

„Wir möchten diesen Abend bewusst gemeinsam mit unseren Fans verbringen. Gerade in einer Saison mit vielen Herausforderungen haben unsere Zuschauer, Partner und Unterstützer einmal mehr bewiesen, wie eng sie mit dem TuS Ferndorf verbunden sind. Deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn möglichst viele Besucher nach dem Spiel noch bleiben und gemeinsam mit uns den Abschluss einer besonderen Saison feiern. Die Mannschaft freut sich auf viele Gespräche, gemeinsame Erinnerungen und einen stimmungsvollen Abend“, so Alexander Finke, Geschäftsführer des TuS Ferndorf. Der TuS Ferndorf freut sich auf ein volles Haus, einen emotionalen Saisonabschluss und einen gemeinsamen Abend mit der gesamten Ferndorfer Handballfamilie.

Bericht: Peter Trojak

Collage: Andreas Domian

CEVEN KLATT: Wir hatten gestern keinen trainingsfreien Feiertag, um 9 Uhr morgens begann das Training. Für uns geht es nun darum, uns von den Zuschauern vernünftig zu verabschieden und auch uns einen schönen Saisonausklang zu bescheren. Wir werden die Spieler, die uns verlassen gebührend verabschieden und ich hoffe, dass sich kein Spieler im letzten Spiel noch verletzt und das wir unsere Fans mit einem Heimsieg beschenken können. Alle Spieler sind ein Stück weit froh, dass die zu Ende ist und alle freuen sich nun auf die 4 Wochen Pause, bevor es dann am 06.07.26 mit der Vorbereitung auf die neue Saison los geht. Ich glaube, alle Jungs und auch alle aus dem Team haben sich die Pause mehr als verdient. Hoffen wir auf einen schönen Samstagabend und auf einen guten Saisonausklang.