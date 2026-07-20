Kinderhilfsverein „Pro-Fil“ spendet erneut 12.000 Euro für Kinder in Not

(wS/mm) Birken – Cebu 20.07.2026 | Der gemeinnützige Kinderhilfsverein „Pro-Fil – Hilfe für Kinder in Not e.V.“ aus Birken bei Mudersbach hat im Juli erneut eine fünfstellige Spende für Kinder-Hilfsprojekte auf den Weg gebracht. Insgesamt 12.000 Euro gingen an drei Projekte: das Kumbaya-Waisenhaus in Kampala/Uganda unter der Leitung von Pastor Robert Ssenfuma, die Initiative Sudan-Hilfe von Pater Stephan Senge sowie an eine Organisation, die sich auf den Philippinen um Straßenkinder, Kinder auf Mülldeponien und Opfer von Zwangsprostitution in der Millionenmetropole Cebu-City kümmert.

Mit dieser Spende hat der Verein sein Gesamtspendenvolumen auf über 340.000 Euro ausgebaut. „Ziel ist es, noch in diesem Jahr die 350.000-Euro-Marke zu knacken“, sagt Gründer und Erster Vorsitzender Matthias Merzhäuser.

„Unser Lebensstil ist die Ausnahme“

Merzhäuser macht in Vorträgen an Schulen auf die Situation aufmerksam. Zuletzt sprach er vor Fünft- und Sechstklässlern am Gymnasium Stift Keppel in Hilchenbach und am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Betzdorf. „Was für uns und unsere Kinder selbstverständlich ist – kostenlose Schulbildung, Arztbesuche oder regelmäßig gesundes Essen – ist eigentlich die Ausnahme“, betont Merzhäuser. Viele Kinder und Jugendliche weltweit müssten in Slums, auf der Straße, auf Mülldeponien oder gar Friedhöfen leben, ohne Zugang zu Bildung, Nahrung oder medizinischer Versorgung.

26. Delegationsreise nach Cebu

Derzeit befindet sich Merzhäuser auf seiner 26. Delegationsreise auf der philippinischen Insel Cebu. Dort berät er gemeinsam mit Pater Prof. Dr. Heinz Kulüke SVD – vor Ort als „Father Heinz“ bekannt – und dessen Team über die Verwendung der Spendengelder und besucht zahlreiche Einsatzorte auf Mülldeponien, in Brennpunkten und Umsiedlungsprojekten. Eindrücke von den Rundgängen teilt der Verein auf seiner Facebook-Seite.

Schon 100 Euro ermöglichen ein Schuljahr

„Wir benötigen hier in Cebu nur 100 Euro, um ein Kind für ein Jahr zur Grundschule zu schicken – inklusive Schuluniform, Heften, Stiften, Transport, Mittagessen und medizinischer Grundversorgung. In der Mittelschule sind es 180 Euro“, erklärt Merzhäuser. Auch kleine Beträge könnten so viel bewirken: „Durch Bildung aus der Armut – weg vom Müllsammeln hin zum selbstbestimmten Leben.“

Weitere Informationen und die Möglichkeit zu spenden gibt es auf der Homepage www.Pro-Fil-Hilfe.org. Laut Satzung werden alle Spenden zu 100 Prozent und ohne Abzüge an die Empfänger vor Ort weitergeleitet.

Essensausgabe an Kinder auf der Mülldeponie Lapu-Lapu auf der Insel Mactan mit u. a. Prof. Heinz Kulüke, Stecey Benolirao-Merzhäuser und Matthias Merzhäuser.