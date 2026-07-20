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Freudenberg blickt auf erfolgreiches STADTRADELN 2026 zurück

20. Juli 2026768
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(wS/fr) Freudenberg 20.07.2026 | Die Stadt Freudenberg blickt auf ein erfolgreiches STADTRADELN 2026 zurück. Vom 23. Mai bis zum 12. Juni nahm die Stadt erneut an der kreisweiten Aktion teil. 247 aktive Radelnde in 26 Teams legten während des dreiwöchigen Aktionszeitraums insgesamt 52.705 Kilometer in 2.840 Fahrten zurück.

Im kreisweiten Vergleich der elf teilnehmenden Kommunen erreichte Freudenberg den dritten Platz bei der Anzahl der Teams, den fünften Platz bei den gefahrenen Kilometern pro Einwohner sowie den vierten Platz bei den Teilnehmenden pro 100 Einwohner.

Neben mehreren Unternehmens- und Vereinsteams beteiligten sich auch die Grundschule Oberfischbach sowie die Esther-Bejarano-Gesamtschule an der Aktion.

Besonders hervorzuheben ist der CVJM Büschergrund, dessen Team mit 8.232 Kilometern die mit Abstand meisten Kilometer sammelte. Den höchsten Durchschnittswert pro Person erreichte das Team „Oldmoney-Anleger, wir investieren in Meter!“ mit 346 Kilometern pro Kopf.

Ein besonderer Dank der Stadt gilt der Mountainbike-Gruppe des CVJM Büschergrund, die eine Fahrradtour für alle Bürgerinnen und Bürger organisierte. Zudem fand eine städtische Schnitzeljagd statt. Die drei Gewinnerinnen Anja Fischbach, Anne Mörschel und Dana Wagenknecht wurden bereits benachrichtigt und erhalten ihre Preise in Kürze.

Die Teamstabelle im Überblick:

PlatzTeamkmFahrtenkm/Kopf
1CVJM Büschergrund8.232406266
2Offenes Team – Freudenberg7.319353236
3Bäumer Racing4.945343291
4HF HübbelFlitzer3.989167249
5Wir Dirlenbacher3.899138205
6Grundschule Oberfischbach2.683177149
7Bündnis 90 / Die Grünen2.568145285
8DLRG Ortsgruppe Freudenberg e.V.2.561140233
9Oldmoney-Anleger, wir investieren in Meter!2.419132346
10Radieschen2.357145337
11PROXON – Mehr als warme Luft!2.133100305
12Stadtverwaltung Freudenberg1.58276176
13Freilichtbühne Freudenberg1.54095171
14TV Freudenberg1.02698128
15Wir können auch Fahrrad – AM Freudenberg95347191
16Heimatverein Hohenhain e.V.8263392
17Cliff & Klaus70678177
18Team CHRISTOPH: Beton(t) sportlich6942799
19Flecker Retter58935147
20RAD-au52317261
21Glücksberg Gang41610208
22Schlossberg Werbung2661844
23Esther-Bejarano-Gesamtschule Freudenberg23620118
24100 Jahre Gesangverein Sangeslust Niederndorf1642582
25Buckeligen45323
26WAFFIS351212
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