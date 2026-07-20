Freudenberg blickt auf erfolgreiches STADTRADELN 2026 zurück

(wS/fr) Freudenberg 20.07.2026 | Die Stadt Freudenberg blickt auf ein erfolgreiches STADTRADELN 2026 zurück. Vom 23. Mai bis zum 12. Juni nahm die Stadt erneut an der kreisweiten Aktion teil. 247 aktive Radelnde in 26 Teams legten während des dreiwöchigen Aktionszeitraums insgesamt 52.705 Kilometer in 2.840 Fahrten zurück.

Im kreisweiten Vergleich der elf teilnehmenden Kommunen erreichte Freudenberg den dritten Platz bei der Anzahl der Teams, den fünften Platz bei den gefahrenen Kilometern pro Einwohner sowie den vierten Platz bei den Teilnehmenden pro 100 Einwohner.

Neben mehreren Unternehmens- und Vereinsteams beteiligten sich auch die Grundschule Oberfischbach sowie die Esther-Bejarano-Gesamtschule an der Aktion.

Besonders hervorzuheben ist der CVJM Büschergrund, dessen Team mit 8.232 Kilometern die mit Abstand meisten Kilometer sammelte. Den höchsten Durchschnittswert pro Person erreichte das Team „Oldmoney-Anleger, wir investieren in Meter!“ mit 346 Kilometern pro Kopf.

Ein besonderer Dank der Stadt gilt der Mountainbike-Gruppe des CVJM Büschergrund, die eine Fahrradtour für alle Bürgerinnen und Bürger organisierte. Zudem fand eine städtische Schnitzeljagd statt. Die drei Gewinnerinnen Anja Fischbach, Anne Mörschel und Dana Wagenknecht wurden bereits benachrichtigt und erhalten ihre Preise in Kürze.

Die Teamstabelle im Überblick: