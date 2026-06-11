Aktuelle Job- & Stellenangebote – Kreis Siegen-Wittgenstein und Nachbargebiete

(wS) Jobanzeigen
🖨️ Produktionsmitarbeiter (m/w/d): intecprint GmbH (Netphen)
Wir suchen Verstärkung · Quereinsteiger willkommen
Vollzeit Tagschicht Festanstellung Ab sofort Standort: 57250 Netphen (Raum Siegen-Wittgenstein)
Wer wir sind
Bei INTECPRINT in Netphen produzieren wir hochwertige Frontfolien, Tastaturfolien, Aufkleber und industrielle Beschriftungen — für Kunden aus Heiztechnik, Maschinenbau, Elektroindustrie und vielen weiteren Branchen weltweit. Vom klassischen Siebdruck bis zu modernem Laserschneiden und Digitaldruck haben wir alles unter einem Dach. Wir sind ein eingespieltes Team mit kurzen Wegen, ehrlicher Kommunikation und einer Mischung aus solidem Handwerk und High-Tech-Maschinen. Damit das Tempo stimmt und unsere Kunden weiter zufrieden sind, verstärken wir unser Produktionsteam — und freuen uns auf dich.
Deine Aufgaben
Bei uns ist kein Tag wie der andere — du wirst flexibel in mehreren Produktionsbereichen eingesetzt und lernst die ganze Bandbreite kennen:
- Bedienen und Betreuen unserer Produktions- und Druckanlagen
- Mitarbeit in der Weiterverarbeitung: Stanzen, Plotten, Laminieren und Konfektionieren
- Qualitätskontrolle der gefertigten Folien, Aufkleber und Schilder
- Verpacken und Vorbereiten der Aufträge für den Versand
- Allgemeine Tätigkeiten in der Produktion sowie Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz
Was du mitbringen solltest
Wichtiger als ein bestimmter Lebenslauf sind uns Motivation und Sorgfalt. Du passt zu uns, wenn:
- du handwerklich geschickt bist und gerne im Team arbeitest
- du zuverlässig, sorgfältig und mit einem Auge fürs Detail arbeitest
- du körperlich belastbar bist (Stehen, gelegentliches Heben)
- du gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift hast
- eine technische Affinität und Erfahrung in einer Druckerei oder Fertigung ein Plus sind — aber kein Muss
Quereinsteiger:innen sind ausdrücklich willkommen — wir arbeiten dich gründlich ein.
Was wir dir bieten
- Sicheren, unbefristeten Arbeitsplatz in einem etablierten, mittelständischen Familienbetrieb
- Faire, leistungsgerechte Vergütung sowie pünktliche Bezahlung
- Geregelte Arbeitszeiten in Tagschicht (Mo–Fr) — Wochenenden bleiben frei
- Strukturierte Einarbeitung durch erfahrene Kolleg:innen — du wirst nicht ins kalte Wasser geworfen
- Abwechslungsreiche Aufgaben mit moderner Technik (Sieb-, Tampon-, Digitaldruck, Laser, Fräse)
- Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien und ein kollegiales Team, das zusammenhält
- Kostenlose Parkplätze direkt am Betrieb und gute Anbindung im Raum Siegen
- Möglichkeit zur fachlichen Weiterentwicklung in einem zukunftssicheren Handwerk
Bewerbung
Klingt nach dir? Dann melde dich! Schick uns deine Bewerbung — gerne formlos per E-Mail. Ein kurzer Lebenslauf reicht uns für den ersten Schritt. Bei Fragen ruf einfach an, wir nehmen uns Zeit.
Jetzt per E-Mail bewerben ☎ +49 271 703040-0
E-Mail: info@intecprint.de
Telefon: +49 271 703040-0
Postadresse: intecprint GmbH · Unterm Wasser 15 · 57250 Netphen
Web: www.intecprint.de
🎓 Ausbildung 2026: Verfahrensmechaniker für Kunststofftechnik (m/w/d)
Schnee Fensterbau
Deine Ausbildung 2026 startet hier!
Ausbildung 2026 Verfahrensmechaniker (m/w/d) Kunststofftechnik
Du hast Lust auf Technik, Maschinen und einen Beruf mit Zukunft? Dann komm in unser Team!
- Praxisnah lernen statt nur zuschauen
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- Starkes Team & sichere Zukunft
Jetzt bewerben und Ausbildungsplatz für 2026 sichern! Einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben.
Jetzt per E-Mail bewerben ☎ 0271-3139-630
E-Mail: a.schnee@schnee-fensterbau.de
Telefon: 0271-3139-630
🚀 Ausbildung 2026: AMH GmbH (Wilnsdorf)
Werde Experte für Präzision!
AMH ist seit fast 40 Jahren Profi für Werkstoff- & Fertigungstechnik. Starte in einem modernen Umfeld voll durch.
- Position: Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
- Deine Highlights: 30 Tage Urlaub, moderne CNC-Technik, Führerschein-Zuschuss (nach Prüfung), Betriebswohnung möglich.
- Anforderungen: Technisches Verständnis, gute Mathekenntnisse, Lust auf Maschinenarbeit.
🔍 ZfP-Prüfpersonal: ZfP-Service Syska (Siegerland)
Spezialisten für zerstörungsfreie Prüfung gesucht!
Bringen Sie Ihre Erfahrung in spannende Projekte ein. Auch Quereinsteiger sind willkommen!
- Position: ZfP-Prüfer (m/w/d) für RT, UT, MT, PT, VT (nach DIN EN ISO 9712).
- Wir bieten: Unbefristeter Vertrag, leistungsorientierte Vergütung, familiäres Klima.
Alle Details zu den Stellenangeboten Per E-Mail bewerben
Kontakt: info@zfp-syska.de
🚿 Anlagenmechaniker SHK: Gerhard GmbH (Olpe-Rhode)
Keine Montage, nur regionale Einsätze!
Du suchst einen Job mit Top-Benefits in Wohnortnähe? Dann komm ins Team nach Olpe.
- Benefits: Wechselprämie, Firmenwagen (auch privat), E-Bike-Leasing, Handyzuschuss.
- Profil: Ausbildung im Bereich SHK, Teamgeist, selbstständiges Arbeiten.
Per E-Mail bewerben ☎ 02761-969410
Kontakt: Tel. 02761-969410 | info@gerhard-shk.de
🏗️ Metall- & Fensterbau: Schnee Fenster und Türen GmbH (Siegen)
Arbeiten an einer hochmodernen Produktionsstraße!
Wir suchen Verstärkung für verschiedene Bereiche in Siegen.
Offene Stellen
- Monteure für Fenster und Haustüren (m/w/d) – (Schreiner/Schlosser/Handwerker)
- Produktionsmitarbeiter Alu-Sonderbau (m/w/d)
- Außendienstmitarbeiter (m/w/d) (Raum Südwestfalen/Hessen/RLP)
- Kaufmännischer Sachbearbeiter (m/w/d) für Alu-Elemente
Kontakt: Tel. 0271-313963-0 | Obere Leimbach 6, 57074 Siegen
🎰 Service & Freizeit: Spielhallen in Kreuztal
Gastgeber gesucht!
Werden Sie Teil unseres Teams und sorgen Sie für ein angenehmes Erlebnis unserer Gäste.
- Position: Servicekraft (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit.
- Das bieten wir: Sicherer Arbeitsplatz, bezahlte Überstunden, kostenlose Getränke, gute Einarbeitung.
- Anforderungen: Mind. 18 Jahre, Bereitschaft zur Schichtarbeit, freundliches Auftreten.
Per E-Mail bewerben ☎ 02732-769 747
Kontakt: Herr Schulz | Tel. 02732-769 747 | Bewerbungen.bbautomaten@gmail.com
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