Aktuelle Job- & Stellenangebote – Kreis Siegen-Wittgenstein und Nachbargebiete

🖨️ Produktionsmitarbeiter (m/w/d): intecprint GmbH (Netphen)

Wir suchen Verstärkung · Quereinsteiger willkommen

Vollzeit Tagschicht Festanstellung Ab sofort Standort: 57250 Netphen (Raum Siegen-Wittgenstein)

Wer wir sind

Bei INTECPRINT in Netphen produzieren wir hochwertige Frontfolien, Tastaturfolien, Aufkleber und industrielle Beschriftungen — für Kunden aus Heiztechnik, Maschinenbau, Elektroindustrie und vielen weiteren Branchen weltweit. Vom klassischen Siebdruck bis zu modernem Laserschneiden und Digitaldruck haben wir alles unter einem Dach. Wir sind ein eingespieltes Team mit kurzen Wegen, ehrlicher Kommunikation und einer Mischung aus solidem Handwerk und High-Tech-Maschinen. Damit das Tempo stimmt und unsere Kunden weiter zufrieden sind, verstärken wir unser Produktionsteam — und freuen uns auf dich.

Deine Aufgaben

Bei uns ist kein Tag wie der andere — du wirst flexibel in mehreren Produktionsbereichen eingesetzt und lernst die ganze Bandbreite kennen:

Bedienen und Betreuen unserer Produktions- und Druckanlagen

Mitarbeit in der Weiterverarbeitung: Stanzen, Plotten, Laminieren und Konfektionieren

Qualitätskontrolle der gefertigten Folien, Aufkleber und Schilder

Verpacken und Vorbereiten der Aufträge für den Versand

Allgemeine Tätigkeiten in der Produktion sowie Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz

Was du mitbringen solltest

Wichtiger als ein bestimmter Lebenslauf sind uns Motivation und Sorgfalt. Du passt zu uns, wenn:

du handwerklich geschickt bist und gerne im Team arbeitest

du zuverlässig, sorgfältig und mit einem Auge fürs Detail arbeitest

du körperlich belastbar bist (Stehen, gelegentliches Heben)

du gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift hast

eine technische Affinität und Erfahrung in einer Druckerei oder Fertigung ein Plus sind — aber kein Muss

Quereinsteiger:innen sind ausdrücklich willkommen — wir arbeiten dich gründlich ein.

Was wir dir bieten

Sicheren, unbefristeten Arbeitsplatz in einem etablierten, mittelständischen Familienbetrieb

Faire, leistungsgerechte Vergütung sowie pünktliche Bezahlung

Geregelte Arbeitszeiten in Tagschicht (Mo–Fr) — Wochenenden bleiben frei

Strukturierte Einarbeitung durch erfahrene Kolleg:innen — du wirst nicht ins kalte Wasser geworfen

Abwechslungsreiche Aufgaben mit moderner Technik (Sieb-, Tampon-, Digitaldruck, Laser, Fräse)

Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien und ein kollegiales Team, das zusammenhält

Kostenlose Parkplätze direkt am Betrieb und gute Anbindung im Raum Siegen

Möglichkeit zur fachlichen Weiterentwicklung in einem zukunftssicheren Handwerk

Bewerbung

Klingt nach dir? Dann melde dich! Schick uns deine Bewerbung — gerne formlos per E-Mail. Ein kurzer Lebenslauf reicht uns für den ersten Schritt. Bei Fragen ruf einfach an, wir nehmen uns Zeit.

Jetzt per E-Mail bewerben ☎ +49 271 703040-0