Volltreffer bei Personenkontrolle – Verdacht des Fahrensunter Drogeneinfluss – Beifahrer mit Haftbefehl gesucht

(wS/ots) Siegen – Eiserfeld 11.06.2026 | Den richtigen Riecher bewiesen am gestrigen Mittwochmorgen (10. Juni) zwei Zivilpolizisten: Eine Fahrzeugkontrolle an der Eisenhutstraße in Siegen zog mehrere Anzeigen und eine Festnahme nach sich.

Gegen 07:30 Uhr fiel den Beamten im Bereich eines Parkplatzes an der Eisenhutstraße ein Seat auf. Die Überprüfung des Kennzeichens ergab: Das Fahrzeug war bereits seit 2024 entstempelt und damit nicht mehr zugelassen.

Bei näherer Kontrolle stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen gefälscht waren. Der 20-jährige Fahrer stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln – bei seiner Durchsuchung wurde ein Gegenstand mit Rückständen sichergestellt, bei denen es sich mutmaßlich um Amphetamin handelt. Sein 38-jähriger Beifahrer war per Haftbefehl gesucht.

Beide Männer wurden zur Polizeiwache Siegen gebracht. Dem 20-Jährigen entnahm ein Arzt eine Blutprobe; gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss sowie wegen Urkundenfälschung ermittelt. Der 38-Jährige wurde direkt zur JVA Attendorn gebracht, wo er eine Ersatzfreiheitsstrafe antrat.

Auch die übrigen Streifen der Polizeiwache Siegen hatten im gestrigen Frühdienst Erfolg: Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurden drei weitere Fahrzeugführer – ein 37-Jähriger, ein 26-Jähriger und ein 49-Jähriger – unter Betäubungsmitteleinfluss am Steuer erwischt. In allen drei Fällen wurden Blutproben entnommen und Anzeigen gefertigt. Zudem fiel in Kaan ein 52-Jähriger auf, der mit mehr als 1,5 Promille einen Mercedes-PKW führte. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Angesichts der Vielzahl festgestellter Verstöße mahnt die Polizei: „Drogen haben nichts hinter dem Lenkrad verloren. Das Fahrvermögen wird zum Teil erheblich eingeschränkt. Alkohol oder Drogen am Steuer sind immer wieder ursächlich für schwere Verkehrsunfälle.“