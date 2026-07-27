Entdeckungstour durch die Flecker Gastronomie: Stadt Freudenberg startet Mitmach-Aktion

(wS/fr) Freudenberg 27.07.2026 | Die Stadt Freudenberg startet eine neue Mitmach-Aktion für die Gastronomie im Alten Flecken. Unter dem Motto „Genießen & Gewinnen“ sind Gäste und Einheimische eingeladen, die kulinarische Vielfalt des historischen Stadtkerns zu entdecken – und dabei attraktive Preise zu gewinnen.

Das Prinzip ist denkbar einfach: Zwölf Gastronomiebetriebe im Alten Flecken beteiligen sich als sogenannte „Freudenberger Genuss-Partner“ an der Aktion. In jedem dieser Betriebe können Besucherinnen und Besucher einen Stempel auf ihrer Stempelkarte sammeln. Wer mindestens acht der zwölf möglichen Stempel zusammen hat, kann die vollständig ausgefüllte Karte in der Tourist-Information abgeben oder dort in den Briefkasten einwerfen.

Unter allen gültigen Teilnahmen werden insgesamt zehn Freudenberger Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro verlost. Die Verlosung findet in zwei Runden statt: Am 30. September und am 15. Dezember 2026 werden jeweils fünf Gutscheine gezogen.

Die Aktionsflyer mit der integrierten Stempelkarte liegen in allen teilnehmenden Gastronomiebetrieben aus. Darüber hinaus sind sie auch im Freudenberger Einzelhandel sowie in der Tourist-Information erhältlich. Neben der Stempelkarte enthält der Flyer auch eine Übersichtskarte des Alten Flecken mit Parkmöglichkeiten und den Standorten der teilnehmenden Betriebe.

Die Aktion ist Teil der Maßnahmen zur Belebung des Alten Flecken. Die Stadt Freudenberg möchte damit die gastronomische Vielfalt des historischen Ortskerns stärker in den Fokus rücken und die Attraktivität des Stadtteils weiter steigern.

Die genauen Teilnahmebedingungen sind dem Aktionsflyer zu entnehmen.

Der Aktionsflyer „Entdecken. Einkehren. Genießen.“ mit integrierter Stempelkarte und Übersichtskarte.

Foto: Stadt Freudenberg