(wS/hi) Hilchenbach 27.07.2026 | Die Stadt Hilchenbach lädt alle Seniorinnen und Senioren herzlich zu einer informativen und spannenden Vortragsveranstaltung zum Thema „Seniorensicherheitsberatung – die neuen Tricks der Betrüger“ am Mittwoch, 5. August, um 15:00 Uhr in den kmd ein.

Gemeinsam mit dem Senioren Sicherheitsbeauftragten Bernd Weiskirch erfahren die Bürgerinnen und Bürger, wie sie sich im Alltag bestmöglich schützen können.

Denn der beste Schutz ist, gut informiert zu sein.

In dem kostenlosen Vortrag geht es um wichtige Themen wie den Enkeltrick, um manipulierte mittels Künstlicher Intelligenz generierte Medieninhalte (Deepfakes) sowie den sicheren Umgang im Internet. Als Organisatorin möchte Patricia Vanderlinden auf dieses wichtige Thema aufmerksam machen und rät: „Nutzen Sie die Gelegenheit, um Fragen zu stellen und wertvolle Tipps zu erhalten. Die Teilnahme ist eine gute Möglichkeit mehr Sicherheit für Ihren analogen sowie digitalen Alltag zu erhalten.“



Die Anmeldung erfolgt über die Senioren-Service-Stelle der Stadt Hilchenbach telefonisch unter 02733-288-229 oder per E-Mail an p.vanderlinden@hilchenbach.de an.