Jeans 66 in Kreuztal: Nach 36 Jahren schließt „Jeans-Petra“ – Große Rabattaktion läuft jetzt

(wS/red) Kreuztal 20.05.2026 | ANZEIGE |

Nach 36 Jahren schließt spätestens Ende des Jahres das Fachgeschäft Jeans 66 in der Marburger Straße 66 in Kreuztal. Inhaberin Petra Poggel geht in den wohlverdienten Ruhestand. Bis zur endgültigen Schließung läuft eine große Rabattaktion – auf das komplette Sortiment, auch auf bereits reduzierte Ware.

Geschäftsaufgabe nach 36 Jahren

Seit 1990 ist Jeans 66 eine feste Adresse für Jeanswear und Herrenkonfektion in Kreuztal. Was das Geschäft von Anfang an auszeichnete: die einzigartige Größenauswahl. Hosen in Weiten von 31 bis 56 Inch, Längen von 30 bis 40 Inch, Konfektionsgrößen für Personen von etwa 60 bis 300 kg Körpergewicht – und das alles in Markenqualität führender Hersteller. Kunden aus dem gesamten Bundesgebiet und dem angrenzenden Ausland schätzten das Angebot und die persönliche Beratung durch die Chefin selbst.

Nun ist Schluss. Petra Poggel hat entschieden, das Geschäft 2026 aufzugeben und in den Ruhestand zu gehen. Eine Ära geht zu Ende.

Rabattaktion – auf alles, auch auf reduzierte Ware

Bis zur Schließung läuft eine große Rabattaktion. Die Staffelung:

🏷️ Rabattaktion – auch auf reduzierte Ware!



✅ ab 1 Teil – 20 %

✅ ab 5 Teile – 30 %

✅ ab 10 Teile – 40 %

Das Sortiment im Überblick

Das Angebot umfasst Herrenkonfektion in Hosen-Größen von 46 bis 72, 23 bis 40, 94 bis 122 sowie 51 bis 85, dazu Businesshemden in den Größen 39 bis 56, Freizeithemden von M bis 7 XL, Shirts von 3 XL bis 10 XL sowie Jeansjacken in S, L, XL und XXL. Außerdem im Angebot: Sporthosen von 3 XL bis 10 XL, Badeshorts von XXL bis 8 XL, Gürtel von 115 bis 140 cm und Hosenträger bis 140 cm.

Bei Sakko’s und Anzughosen stehen Übergrößen bereit: Winterjacken von 4 XL bis 10 XL, Westen von XXL bis 7 XL, Strickpullover in den Größen 68 bis 74, Bademäntel in 4 XL und 10 XL, Schlafanzüge von Gr. 68 bis Gr. 78 sowie Unterwäsche in Gr. 9, 10 und 12.

Jeanswear in Blau, Schwarz und Weiß ist in Weiten von 31 bis 56 Inch und Längen von 30 bis 40 Inch erhältlich. Damen-Größen von 38 bis 48 sind ebenfalls vorhanden.

Ausgewählte Top-Angebote (solange Vorrat reicht)

Kleine Größen: Pionier-Jeans 34–38 Inch für 30,– € (statt 44,– €) · Herren-Stretchhosen für 40,– € · Weiße Stretchjeans und Damen-Stretchjeans für je 50,– €

Große Größen: Herren-Stretchhosen ab 40,– € · Pullover „Breidhof“ Feinstrick ab 60,– € · Anzughosen ab 100,– € · Winterjacken 4 XL bis 10 XL ab 100,– € (statt bis zu 279,– €)

Fachberatung von der Chefin persönlich. Top-Angebote gültig solange Vorrat reicht.

📍 Jeans 66 – Marburger Straße 66, 57223 Kreuztal

Tel.: 02732 / 32 66 |



🕐 Öffnungszeiten:

Dienstag – Freitag: 10:00 – 17:00 Uhr

Samstag: 10:00 – 13:00 Uhr



⚠️ Betriebsferien 2026: Montag, 7. September bis Montag, 12. Oktober Tel.: 02732 / 32 66 | www.jeans66.de Dienstag – Freitag: 10:00 – 17:00 UhrSamstag: 10:00 – 13:00 Uhr⚠️Montag, 7. September bis Montag, 12. Oktober

➤ Alle Infos & Angebote auf jeans66.de