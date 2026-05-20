Kreuztaler Bürgerbüro bleibt am Mittwoch, 27. Mai geschlossen

(wS/kr) Kreuztal 20.05.2026 | Das Bürgerbüro der Stadt Kreuztal bleibt am kommenden Mittwoch, den 27. Mai 2026, ganztägig geschlossen. Als Grund nennt die Verwaltung eine interne Weiterbildungsmaßnahme.

Bürgerinnen und Bürger, die an diesem Tag einen Termin oder ein Anliegen hatten, werden gebeten, einen anderen Werktag zu wählen.