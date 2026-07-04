B62 bei Afholderbach: Motorradfahrer verliert Kontrolle – Krad zerreißt in zwei Teile

(wS/red) Netphen 04.07.2026 | Am heutigen Samstagmittag ist es auf der B62 im Bereich zwischen Lützel und Afholderbach zu einem Motorradunfall gekommen. Ein 39-jähriger Motorradfahrer aus Kreuztal war auf der Bundesstraße aus Richtung Lützel in Fahrtrichtung Afholderbach unterwegs, als er kurz hinter der als „Applauskurve“ bekannten Kurve die Kontrolle über seine Maschine verlor.
Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Kradfahrer nach rechts in den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Das Motorrad krachte in die dortige Leitplanke und wurde durch die Wucht des Aufpralls in zwei Teile gerissen. Der 39-Jährige selbst saß zum Zeitpunkt des Aufpralls nicht mehr auf der Maschine – ob er zuvor noch abspringen konnte oder ihm das Krad wegrutschte, ist uns bisher unbekannt. Der Fahrer kam zu Fall.
Großes Glück im Unglück: Der Motorradfahrer trug gute Schutzkleidung und wurde nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt. Ersthelfer kümmerten sich unmittelbar um den Gestürzten und versorgten ihn bereits an der Unfallstelle. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Weil an der Unfallstelle Betriebsmittel ausliefen, war auch die Feuerwehr Netphen im Einsatz. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die auslaufenden Betriebsstoffe und die anschließenden Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn.
Während der Versorgung des Verletzten, der Unfallaufnahme sowie der notwendigen Reinigungsarbeiten musste die B62 in diesem Bereich voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.
Fotos: Andreas Trojak / Nico EggersWerbepartner der Region – Anzeige
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