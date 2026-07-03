Vom Main zurück nach Wittgenstein: Fritz Wied erzählt beim Heimatstammtisch von Heimat und Heimweh

(wS/vhs) Bad Berleburg 03.07.2026 | Was zieht einen Menschen zurück in die Heimat, obwohl die Großstadt doch eigentlich alles zu bieten hat? Fritz Wied aus Erndtebrück kennt die Antwort. Der ehemalige Metzger hat einige Jahre am Main gelebt – und sich dennoch für die Rückkehr nach Wittgenstein entschieden.

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📅 Dienstag, 14. Juli 2026, ab 18:30 Uhr

📍 Neues Capitol, Im Herrengarten 8, 57319 Bad Berleburg

🎵 Musikalische Begleitung: Jan Philip Becker (Gesang und Gitarre)

💰 Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich

„Die Anonymität der Stadt, das Schloss, der Main, der Park und Autobahnen in vier Richtungen sind klasse. Egal. Freunde, Bekannte, die frische Luft und klares Wasser bescheren mir Gänsehaut“, sagt Fritz Wied über seine Entscheidung, der Stadt den Rücken zu kehren.

Am Dienstag, 14. Juli 2026, ist Fritz Wied ab 18:30 Uhr zu Gast beim Wittgensteiner Heimatstammtisch im Neuen Capitol in Bad Berleburg. Dort spricht er über Heimat und Heimweh – und darüber, warum es ihn trotz aller Vorzüge des Stadtlebens zurück nach Erndtebrück gezogen hat. Musikalisch wird der Abend von Jan Philip Becker begleitet, der mit Gesang und Gitarre für die passende Atmosphäre sorgt.

Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

Die Wittgensteiner Heimatstammtische werden von der Volkshochschule Siegen-Wittgenstein in Kooperation mit dem Wittgensteiner Heimatverein organisiert. Die Reihe versteht sich als offene Plattform, auf der Traditionen, Geschichte und Geschichten aus Wittgenstein lebendig werden und die Teilnehmenden miteinander ins Gespräch kommen.



Fritz Wied zog es nach einigen Jahren am Main zurück in seine Heimat Erndtebrück. Foto: privat