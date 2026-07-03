Schweigeminute für Luise und Zeugnisse für 86 – Abschlussjahrgang der Esther-Bejarano-Gesamtschule feiert großen Abschied

(wS/ebg) Freudenberg 03.07.2026 | Mit einer stimmungsvollen Abschlussfeier in der Aula hat die Esther-Bejarano-Gesamtschule am Donnerstag ihre Schülerinnen und Schüler der 9LZP und des 10. Jahrgangs verabschiedet. Gemeinsam mit ihren Familien, Freundinnen und Freunden sowie den Lehrkräften blickten die 86 Absolventinnen und Absolventen auf ihre gemeinsame Schulzeit zurück – und feierten ganz nach ihrem selbst gewählten Motto „Tschüssi“ den erfolgreichen Abschluss eines wichtigen Lebensabschnitts.

Nach der Begrüßung richtete Schulleiter Reto Stein seine Glückwünsche an den Abschlussjahrgang. Er würdigte die Leistungen der Schülerinnen und Schüler und ermutigte sie, ihren weiteren Lebensweg mit Neugier, Mut und Zuversicht zu gestalten. Einen bewegenden Moment gab es, als alle Anwesenden gemeinsam der Mitschülerin Luise gedachten – mit einer Schweigeminute. Sie hätte in diesem Schuljahr ebenfalls ihren Abschluss gemacht und wurde von der Schulgemeinschaft an diesem besonderen Tag schmerzlich vermisst.

Mit einem Grußwort schloss sich Bürgermeisterin Nicole Reschke den Glückwünschen an und wünschte den Schülerinnen und Schülern viel Erfolg für ihren weiteren Lebensweg. Im Anschluss ehrte der Förderverein die besten Schulabschlüsse des Jahrgangs. Besondere Auszeichnungen für ihr soziales Engagement erhielten Lukas, Lenia, Jeremy und Aaron.

Charmant führten die frisch gebackenen Absolventinnen Lena und Lisa durch das Programm. Für beste Unterhaltung sorgte ein Kinderbilder-Ratespiel, bei dem Lehrkräfte und Publikum gemeinsam rätseln durften. Außerdem verliehen sie gemeinsam mit weiteren Schülerinnen des Jahrgangs augenzwinkernde Auszeichnungen an ihre Lehrerinnen und Lehrer – unter anderem für das „beste Instagram-Profil“, die „größte PowerPoint-Legende“ oder die „kaffeesüchtigste Lehrkraft“.

Ein besonderer Höhepunkt war die feierliche Übergabe der Abschlusszeugnisse. Nacheinander wurden die Schülerinnen und Schüler auf die Bühne gebeten und erhielten von Abteilungsleiterin Maike Schauerte unter dem Beifall des Publikums ihre Zeugnisse. Zahlreiche Familien nutzten diesen Moment für Erinnerungsfotos.

Insgesamt erhielten 86 Schülerinnen und Schüler ihre Abschlusszeugnisse: Sieben erreichten den Ersten Schulabschluss nach Klasse 9, 20 den Erweiterten Ersten Schulabschluss nach Klasse 10, 28 den Mittleren Schulabschluss und 31 den Mittleren Schulabschluss mit Qualifikation.

Während für einige nun eine Berufsausbildung beginnt, setzen andere ihre schulische Laufbahn in der gymnasialen Oberstufe oder an anderen Bildungseinrichtungen fort. Die Esther-Bejarano-Gesamtschule wünscht allen Absolventinnen und Absolventen viel Erfolg, Gesundheit und Zuversicht für ihren weiteren Lebensweg.

Fotos: Abschlussfeier 2026 – Jahrgang 10 der Esther-Bejarano-Gesamtschule Freudenberg

Siehe auch: Abschied von Luise aus Freudenberg: Trauerfeier rührt Familie, Freunde und Trauergäste zu Tränen – uns alle!!