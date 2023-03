Abschied von Luise aus Freudenberg: Trauerfeier rührt Familie, Freunde und Trauergäste zu Tränen – uns alle!!

(wS/red) Freudenberg 22.03.2023 | Heute fand in Freudenberg die Trauerfeier statt, die uns allen das Herz zerreißt.

Freudenberg nimmt Abschied von der 12-jährigen Luise. Ganz Deutschland trauert und darüber hinaus. Hunderte Menschen besuchten die Feier, die in der evangelischen Kirche Freudenberg – als auch per Livestream in der Esther-Bejarano-Gesamtschule stattfand, in der Luise zur Schule ging.

Ein Tag der Trauer, an dem alle zusammengekommen waren, um Abschied von Luise zu nehmen. Die Predigt von Pfarrer Thomas Ijewski berührte alle Anwesenden tief im Herzen. Das Gebet, das er sprach, war voller Schmerz und Verzweiflung. Die Musik von Sarah Connor „Flugzeug aus Papier“ untermalte den Abschied von Luise und machte die Tränen der Trauernden unvermeidlich.

Pfarrer Thomas Ijewski sprach das aus, was alle empfinden: Niemand kann in Worte fassen, was uns durch den Kopf geht. Wir alle ringen um Fassung. Aber wir sind zusammen. Wir halten zusammen. Wir lassen uns nicht los. Wir alle können uns nur vorstellen, wie schwer es für Luises Familie sein muss, diese Tragödie zu verkraften. Es ist nicht zu ertragen, dass ein so junges Leben auf so grausame Weise beendet wurde. Es ist nicht zu ertragen, dass so viele Träume und Hoffnungen mit ihr begraben werden mussten.

Die Predigt machte es deutlich, wie schön Luises Leben gewesen war, bevor es so brutal beendet wurde. Sie war von einer liebevollen Familie umgeben, die sie immer unterstützt hatte. Sie hatte ein unbeschwertes Leben und konnte sich über kleine Dinge genauso freuen wie über große. Sie war ein fröhliches Kind, das das Leben in vollen Zügen genossen hatte.

Doch all diese glücklichen Momente endeten abrupt, als sie von zwei Mitschülerinnen umgebracht wurde.

Die Trauerfeier für Luise war ein Moment der Trauer und des Schmerzes, aber auch ein Moment, um Luises Leben zu feiern und sich an all die wunderschönen Erinnerungen zu erinnern, die sie uns hinterlassen hat.

Die Ansprache endete mit einem Gebet, in dem wir Gott unsere Not und unseren Schmerz klagten. Aber trotz allem wollten wir ihm auch danken, für die Zeit, die wir mit ihr hatten, für die zwölf Jahre und die unzähligen schönen Stunden, die wir mit ihr teilen durften.

Luise, du wirst für immer in unseren Herzen bleiben und wir werden dich niemals vergessen.

Ort des Gedenkens: Ein Meer aus Kerzen und Blumen, Engel, Steine und ein sehr bewegender Brief: Liebe Luise – Seitdem du nicht mehr da bist, fühlt es sich so an, als würde die Welt sich nicht mehr richtig drehen. Wir stehen alle so tief in Schock. Du warst so ein Herzensmensch.