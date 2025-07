Andrea Pitz und Tim Schneider sind Sportlerin und Sportler des Jahres in Burbach

(wS/bu) Burbach 01.07.2025 | „Man könnte sagen: Sport ist Privatsache. Trotzdem hat das Sporttreiben, das erfolgreiche Sporttreiben, eine hohe gesellschaftliche Relevanz. Deshalb ist es richtig und wichtig, Ihnen einmal im Jahr diese Bühne zu geben und Ihre Leistungen zu würdigen.“ Bürgermeister Christoph Ewers freute sich sichtlich darüber, dass die fünfjährige „Zwangspause“ für die Sportlerehrung der Gemeinde Burbach und des Gemeindesportverbandes Burbach ein Ende fand. Die letzte Ehrung hatte 2019 stattgefunden. Die Corona-Pandemie und anschließend das Fehlen eines funktionierenden GSV-Vorstands hatten die Fortsetzung bis jetzt verzögert.

2024 schließlich stellte sich der Gemeindesportverband neu auf: Nicole Schoeppner übernahm den Vorsitz. Unterstützt wird sie von ihrem Stellvertreter Thomas Schmal, Sportwartin Anette Bieler und Kassierer Volker Greis. Die Geschäftsführung hat Sina Leyener von der Gemeinde Burbach übernommen. Zum „Neustart“ ehrten GSV und Gemeinde nun elf Sportlerinnen, sieben Sportler und zwei Mannschaften.

Auch wenn für die Ehrung nur einige besonders herausragende Sportlerinnen und Sportler eingeladen wurden, erläuterte Bürgermeister Christoph Ewers, warum alle, die im Sportverein aktiv sind und sich dort engagieren, Gewinner sind: „Erstens: Menschen, die Sport treiben, sind gesünder.

Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Zweitens: Beim Sport lernt man vieles, nicht zuletzt das Gewinnen, aber auch – und das ist vielleicht noch wichtiger – das Verlieren und das Nichtaufgeben. Drittens: Sport stärkt die Gemeinschaft. Selbst Einzelsportler sind im Verein nicht auf sich allein gestellt und sind Teamplayer. Darüber hinaus sind engagierte Sportlerinnen und Sportler auch für das Berufsleben geeigneter und erfolgreicher im Job. Viertens: Sport ist etwas, was mit positiven Emotionen besetzt ist.“

Aus all diesen Gründen sei es wichtig, dass eine Gemeinde den Sport fördere. „Und das tun wir“, so der Bürgermeister deutlich. „Indem wir unsere Sportstätten intakt halten und eine entsprechende Ausstattung vorhalten.“ Als besondere Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit nannte Christoph Ewers die Errichtung des neuen Skateparks in Burbach, die aktuelle Instandsetzung der Laufbahn des Mehrgenerationenplatzes in Würgendorf oder auch die Unterhaltung des Burbacher Freibades.

Sparkassen-Vorstand Christian Roth wünschte den Sportlerinnen und Sportlern „einen Abend, der Ihre Leistungen, Ihr Engagement und Ihre Leidenschaft würdigt. Sie stehen heute im Mittelpunkt.

Ehrungen sind wichtig, Ihre Erfolge sollen sichtbar gemacht werden.“ Falk Heinrichs, Vorsitzender des Kreissportbundes Siegen-Wittgenstein, kam als Wahlbacher gerne zum „Heimspiel“ und lobte die Neuaufstellung des GSV: „Es ist sehr gut und wichtig, dass der Gemeindesportverband in Burbach wieder tätig ist.“ rund 106.000 Menschen in Siegen-Wittgenstein trieben in ca. 440 Vereinen Sport, rechnete er vor. Die Burbacher Sportlerinnen und Sportler hätten mit dem GSV nun endlich wieder eine entsprechende Stimme, eine Vertretung und einen Rückhalt. Denn: „Erfolg ist immer Teamwork.“

Die Geehrten beglückwünschte er zu ihren Leistungen und betonte ihre Vorbildfunktion für viele andere Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Gemeinde.

Dann gehörte die Bühne den Protagonisten des Abends. Zur „Sportlerin des Jahres“ kürten GSV und Gemeinde Sportschützin Andrea Pitz. Die Athletin des Schützenvereins Burbach e.V. wurde hessische Landesmeisterin mit dem Zielfernrohrgewehr über 7 mm auf 300 Metern Distanz und Vizemeisterin mit dem Kleinkaliber-Zielfernrohrgewehr über 50 Meter. In denselben Disziplinen belegte sie bei den Deutschen Meisterschaften jeweils den 4. Platz. Nicole Jentsch gilt als eine der besten Orientierungssportlerinnen im deutschen Motorsport. Bei den Westdeutschen Orientierungsmeisterschaften Gruppe b/C belegte sie für den AMC Burbach den 3. Platz. Dazu kommen zahlreiche weitere sehr gute Platzierungen bei diversen Orientierungs- und Oldtimer-Rallyes. Sie wurde Zweite bei der Wahl zur besten Sportlerin. Die Dritte war zugleich die Jüngste im Bunde des Sportlerinnen-Trios. Cami Otto startet für den TV 1843 Dillenburg und erzielte auf dem Trampolin einige Achtungserfolge, etwa den 5. Platz bei den hessischen Landesmeisterschaften in der Altersklasse (AK) 11-13. Darüber hinaus wurden Sportschützin Mareike Weller (Schützenverein Burbach), Motorsportlerin Sabrina Obenlüneschloß (AMC Burbach) und die Turnerinnen des TV „Frisch Auf“ 1912 Dresselndorf e.V. Paula Reimann, Greta Schäfer, Leonie Beck, Lina Kehlenbach, Lisa Reimer Harder und Emily Reimer Harder für ihre Leistungen ausgezeichnet.

Die Auszeichnung „Sportler des Jahres“ nahm Tim Schneider vom AMC Burbach entgegen. Der Motorsportler wurde Westfalenmeister und NRW-Cupsieger im Kartslalom. Zudem wurde er VGS-Siegerlandmeister (Klasse 5) und Gesamtvizesiegerlandmeister. Bei den Deutschen ADAC-Meisterschaften belegte er Platz 3, bei der Deutschen Meisterschaft in Oschersleben Rang 5. Teamkollege Marlon Kramer belegte Platz bei der Wahl zum „Sportler des Jahres“. Der Junge Kartfahrer wurde VGS-Siegerlandmeister in der Klasse 3, Gesamtsiegerlandsieger und Vizewestfalenmeister. Beim NRW-Cup und den Deutschen ADAC-Meisterschaften wurde er jeweils Vierter. Einen guten 7. Rang erreichte er bei den Deutschen Meisterschaften in Oschersleben. Peter Pitz machte das Trio perfekt. Bei den hessischen Landesmeisterschaften konnte der Sportschütze des Schützenvereins Burbach gleich drei Siege einfahren (Zielfernrohrgewehr Kleinkaliber auf 50 m, Selbstlader auf 300 m und bis 7 mm auf 300 m) und wurde einmal Dritter (Zielfernrohrgewehr bis 7 mm auf 100 m).

Bei den Deutschen Meisterschaften belegte er mit dem Zielfernrohrgewehr bis 7 mm, Distanz 300 m, Platz 10. Den interessierten Gästen brachte Peter Pitz außerdem den Schießsport und seine Besonderheiten in einem kurzen Vortrag näher. Neben den drei Erstplatzierten wurden auch Elia Daub (AMC Burbach), Janne Otto, Hauke Otto und Leon Arhelger (alle TV „Frisch Auf“ 1912 Dresselndorf e.V.) geehrt.

Dass der Hickengrund immer noch eine Hochburg der Volleyballer ist, bewiesen zwei Teams des TV Dresselndorf. „Mannschaft des Jahres“ wurden die Senioren (mÜ35), die in Dresden in ihrer Altersklasse erfolgreich ihren Titel als Deutsche Meister verteidigen konnten. Es war bereits der vierte Titel, den die TVD-Männer im Turniermodus gegen die besten Senioren-Teams aus ganz Deutschland gewannen. Auf Rang zwei bei der Wahl Team des Jahres landete die 1. Mannschaft des TV Dresselndorf, die im Ligabetrieb Rang 3 in der Verbandsliga belegte.

Eine Sonderauszeichnung gab es drei Sportlerinnen, die zum wiederholten Male die Herausforderungen des Sportabzeichens gemeistert haben. Paula Reimann (TV „Frisch Auf“ Dresselndorf) hat zum elften Mal das Sportabzeichen erhalten. Bereits 25-mal hat Andrea Bechtel (TSV Burbach) die erforderlichen Leistungen für das Sportabzeichen erbracht. Ihre Vereinskollegin Brigitte Schmidt legt noch einen drauf: Die TSV-Sportlerin stellte sich zum 32. Mal erfolgreich der Prüfung zum Sportabzeichen.

Bei einem Imbiss und mit zahlreichen guten Begegnungen und Gesprächen klang die Burbacher Sportlerehrung gemütlich aus.

.

.

