Unfallflucht dank eingeprägtem Teilkennzeichen geklärt

(wS/ots) Siegen 05.06.2026 | Der Unfall hat sich nicht nur beim Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein eingeprägt. Mittels Spurensicherung und Bildbearbeitung konnte das Kennzeichen des Unfallflüchtigen sichtbar gemacht werden.

Ende Mai ist Straßen.NRW auf einen Unfallschaden an der Bundestraße B 62 aufmerksam geworden. An der Abfahrt „Anschlussstelle Weidenau“ (sogenannte Nordrampe beim dortigen Autohaus Walter Schneider) war offenbar ein Verkehrsteilnehmer aus Richtung Dreis-Tiefenbach kommend in einen sogenannten Anpralldämpfer statt in die Ausfahrt gefahren. Der Anpralldämpfer wurde dabei erheblich zusammengestaucht, was möglicherweise auf eine entsprechend hohe Geschwindigkeit des Unfallfahrzeuges zurückzuführen war. Der Sachschaden an dem Dämpfer wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Mitarbeiter von Straßen.NRW hatten Fotos von dem beschädigten Bauteil an die Polizei geschickt, um abzuklären, ob dort gegebenenfalls ein Unfall aufgenommen worden war.

Dies war zwar nicht der Fall, aber Mitarbeitern der Direktion Verkehr war bei genauer Betrachtung eines der Bilder aufgefallen, dass in dem Blech des Dämpfers teilweise ein Buchstabe eines Fahrzeugkennzeichens zu erkennen war.

Schnell machte sich ein Ermittler des Verkehrskommissariates auf den Weg, um an der Unfallstelle weitere Spuren zu sichern. Die gesicherten Spuren wurden anschließend in einem Fotobearbeitungsprogramm bearbeitet. Dabei konnte ein Großteil des Kennzeichens sichtbar gemacht werden.

Das Verkehrskommissariat gab dieses Kennzeichen an den Wachdienst weiter. Im Rahmen einer nächtlichen Streifenfahrt konnten Beamte der Polizeiwache Siegen einen verdeckt abgestellten Pick Up der Marke Chevrolet im Bereich der Weidenauer Tiergartenstraße entdecken. Als die Beamten das Fahrzeug genauer unter die Lupe nahmen, stellten sie fest, dass der rote Pick Up vorne stark unfallbeschädigt war. Und das Kennzeichen stimmte mit dem bekannten Fragment überein. An der Front befanden sich noch Fremdanhaftungen, die von dem Anpralldämpfer stammen dürften. Die Anhaftungen wurden gesichert und werden zu Zeit ausgewertet.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Der genaue Unfallzeitpunkt (Tag, Uhrzeit) steht nach wie vor noch nicht fest. Er liegt zumindest vor dem 26.05.2026 (11 Uhr). Ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen ist die Frage, wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt hat.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

Foto: Polizei