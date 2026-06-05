Aufmerksamer Zeuge stört nächtlichen Einbrecher

(wS/ots) Siegen 05.06.2026 | Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass in der Nacht zu Donnerstag (04. Juni) nicht zu einem erfolgreichen Wohnungseinbruch kam.

Der Zeuge wohnt in einem Mehrparteienhaus in der Straße „Neumarkt“. Er befand sich nachts gegen 04:30 Uhr in der Küche, als er aus dem Fenster eine verdächtige männliche Person sah. Der Mann war gerade dabei, mit einem Schraubendreher die Haustür aufzubrechen. Der Zeuge sprach den Mann durch das Küchenfenster heraus an. Als der Einbrecher feststellte, dass sein Vorhaben bemerkt worden war, flüchtete er auf einem Fahrrad in Richtung Amtsstraße.

Der Zeuge konnte den Täter wie folgt beschreiben:

- Männlich

- Ca. 30 Jahre alt

- Normale Statur

- dunkle Augenbrauen

- dunkelbraune bis schwarze Haare (Frisur: Mittelscheitel / Deckhaare bis zu den Ohren)

- roter Hoodie

- Fahrrad

- Einkaufstasche (vermutlich von Ikea)

- Schraubendreher 25 - 30 cm lang

Die Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Die Ermittler nehmen Hinweise zu der Tat und dem Täter unter der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.

Symbolfoto