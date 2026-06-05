Im Schlosspark am 13. Juni: Freundschaftsfest mit Übergabe der Europafahne

(wS/si) Siegen 05.06.2026 | Der Schlosspark am Oberen Schloss wird am Samstag, 13. Juni, wieder zu einem Ort der Begegnung: Der Integrationsrat und die Stadt Siegen laden zum jährlichen Freundschaftsfest ein. Bürgermeister Tristan Vitt eröffnet das Fest ab 14.00 Uhr in der Zeltarena.

Eingebettet in die Eröffnung ist in diesem Jahr die feierliche Übergabe der Europafahne des Europarates an die Universitätsstadt Siegen durch Heike Engelhardt, Ehrenmitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Nach der Verleihung des Europadiploms – einer Auszeichnung, die einmal im Jahr an Städte verliehen wird, die sich um die Förderung der europäischen Idee besonders verdient gemacht haben – im Jahr 2023 ist dies eine weitere besondere Anerkennung des vielfältigen europäischen Engagements der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger. Die Auszeichnung würdigt insbesondere den langjährigen Einsatz für den europäischen Gedanken, für internationale Begegnungen, gelebte Städtepartnerschaften und den Austausch über Grenzen hinweg.

Das Blechbläserensemble pro musica sacra Siegen und die Poetry Slammerin Sophie Scheffler (Bonn/Siegen) gestalten die Feier mit.

Buntes Festprogramm im Schlosspark

Die Gäste erwartet ein vielfältiges Programm aus Musik- und Tanzaufführungen, internationalen kulinarischen Spezialitäten und Informationen an knapp 60 Pavillonständen von interkulturellen Vereinen, Schulen und Verbänden. Für junge Gäste haben der Stadtjugendring Siegen und die städtische Kinder- und Jugendförderung verschiedene Spiele vorbereitet. Außerdem öffnet das Siegerlandmuseum von 10.00 bis 17.00 Uhr bei freiem Eintritt seine Türen und lädt zum Entdecken ein. Bei einer Museumsrallye können große und kleine Besucherinnen und Besucher spannende Fragen lösen und dabei das Museum auf spielerische Weise erkunden und einen kleinen Preis gewinnen.

Ein besonderes Highlight ist der Auftritt der kolumbianischen Band Senase Trio, die ab 17.00 Uhr im Rahmen der Reihe „World Music Nights“ – veranstaltet durch KulturSiegen – in der Zeltarena auftritt. Das Trio aus den Geschwistern Sergio (Präpariertes Cello, Gesang), Natalia (Kolumbianische Folk-Hebelharfe, Gesang) und Sebastián Castrillón (Cello) verbindet dabei lateinamerikanische Musikelemente mit klassischer Musik.

Hinweise für Besucherinnen und Besucher

Für hörgeschädigte Menschen ist auch in diesem Jahr eine Gebärdendolmetscherin von 14.00 bis 17.00 Uhr vor Ort. Zudem gibt es ebenfalls wieder einen Lotsenservice, um ein vollständiges Erleben des Freundschaftsfestes zu ermöglichen.

Der Parkplatz am Oberen Schloss ist am 13. Juni vollständig gesperrt und die Burgstraße nur für Anliegerinnen und Anlieger befahrbar. Gäste können die Parkhäuser in der Hinterstraße sowie am Löhrtor nutzen, um zu Fuß durch die Höhstraße zum Schlosspark zu gelangen. Die beiden Parkplätze für Menschen mit Behinderung am Hasengarten können normal angefahren werden. Durch erhöhtes Verkehrsaufkommen kann es in der Höhstraße zu Beeinträchtigungen für Anwohnerinnen und Anwohner kommen. Der Haupteingang zum Festgelände befindet sich beim Abenteuerspielplatz. Menschen, die Hilfe bei der Anreise benötigen, können im Vorfeld unter (0271) 404-1400 telefonisch Kontakt mit der Geschäftsstelle des Integrationsrates aufnehmen.

Vorfreude auf das Fest: Bürgermeister Tristan Vitt und weitere Beteiligte laden zum Freundschaftsfest ein. Foto: Stadt Siegen