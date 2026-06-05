JC Gernsdorf triumphiert bei U13-Bezirksmeisterschaft: Zwei Titel, fünf WM-Tickets

(wS/jc) Wilnsdorf – Gernsdorf 05.06.2026 | In Holzwickede, im östlichen Ruhrgebiet, haben die U13-Bezirksmeisterschaften im Judo stattgefunden – und der Judo Club Gernsdorf kehrte als großer Sieger des Tages ins Siegerland zurück. Gleich zwei Goldmedaillen holten die Gernsdorfer Nachwuchssportler aus dem Bezirk Arnsberg: Tim Stahl in der Gewichtsklasse bis 37 Kilogramm und Luca Krumm in der Klasse bis 40 Kilogramm sicherten sich jeweils den Bezirksmeistertitel.

Die Teilnahme an der Bezirksebene war alles andere als selbstverständlich: Qualifiziert hatte sich jeder Starter bereits zuvor über einen Podestplatz bei der jeweiligen Kreismeisterschaft. Vier Siegerländer Judovereine hatten sich auf den Weg gemacht, um gegen die Konkurrenz aus dem Bezirk Arnsberg anzutreten. Neben den begehrten Medaillen lockte zudem ein weiterer Anreiz: Die besten fünf Athleten jeder Gewichtsklasse qualifizierten sich für die Westfalenmeisterschaft.

Tim Stahl: Erster U13-Jahrgang – und schon Bezirksmeister

Besonders beeindruckend war der Auftritt von Tim Stahl. In seiner Gewichtsklasse bis 37 Kilogramm benötigte der Gernsdorfer drei Siege, um ins Finale einzuziehen. Dort wartete mit Henri Agbamate vom Bundesligisten SU Witten Annen ein starker Gegner. Stahl geriet zunächst mit einer kleinen Wertung in Rückstand – doch dann drehte er richtig auf, kämpfte sich zurück und bezwang seinen Kontrahenten schließlich vorzeitig. Gold für Gernsdorf.

Was Stahls Erfolg noch bemerkenswerter macht: Er tritt erst in seinem ersten Jahr in der Altersklasse U13 an. Seine Gegner waren dabei bisweilen bis zu zwei Jahre älter. Dass er sich trotzdem gegen diese Konkurrenz durchgesetzt hat, spricht für eine beachtliche Reife und kämpferische Stärke.

Luca Krumm: Belohnung für Trainingsfleiß und Zusatzeinsatz

Auch Luca Krumm zeigte eine starke Leistung. In der Gewichtsklasse bis 40 Kilogramm kämpfte er sich ebenfalls mit drei Siegen ins Finale vor, wo Felix Stappert aus Olsberg auf ihn wartete. Routiniert und geduldig wartete Krumm auf seine Gelegenheit – und nutzte sie konsequent: Mit einem Haltegriff sicherte er sich den Titel.

Krumms Erfolg kommt nicht von ungefähr: Neben dem regulären Vereinstraining beim JC Gernsdorf fährt er regelmäßig ins Leistungszentrum nach Witten, um zusätzliche Trainingseinheiten zu absolvieren. Dieser Einsatz hat sich nun auf der Matte bezahlt gemacht.

Weitere Siegerländer qualifizieren sich für die Westfalenmeisterschaft

Auch abseits der beiden Goldmedaillen hatten die Siegerländer Grund zur Freude. Johanna Grund vom JC Gernsdorf holte in der Klasse bis 30 Kilogramm den dritten Platz und qualifizierte sich damit ebenfalls für die Westfalenmeisterschaft. Vereinskollegin Mia Dietermann belegte in der Klasse bis 36 Kilogramm den fünften Rang – auch sie hat das Ticket für die nächste Ebene gelöst. Laut Pressewart Volker Ax wäre für Dietermann sogar eine noch bessere Platzierung möglich gewesen.

Für die Judo Vereinigung Siegerland qualifizierte sich Marlene Amort mit einem dritten Platz in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm für die Westfalenmeisterschaft.

Insgesamt ein starker Tag für den Siegerländer Judosport – mit dem JC Gernsdorf als strahlendem Mittelpunkt.

Platz 1: Tim Stahl

Platz 1: Luca Krumm

Siegerehrung der Gewichtsklassen -37 kg (Platz 1 Tim Stahl) und bis 40 kg (Platz 1 Luca Krumm), beide vom Judo Club Gernsdorf