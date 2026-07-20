1200 Euro für Kita Lillipuz und Familienzentrum Kunterbunt – Benefizspiel in Kaan-Marienborn

(wS/fc) Siegen 20.07.2026 | Die sportliche Liga-Rivalität rückte in Kaan-Marienborn für einen Abend in den Hintergrund: Beim Benefizspiel zwischen den beiden C-Ligisten 1. FC Kaan-Marienborn und Shqiponja Siegen stand nicht das Ergebnis im Mittelpunkt, sondern der gemeinsame Einsatz für den guten Zweck. Mitorganisiert wurde die Begegnung vom TuS Kaan-Marienborn.

Die drei Vereine verbindet neben dem Fußball auch die partnerschaftliche Nutzung des Sportplatzes im Breitenbachtal. Entsprechend freundschaftlich präsentierten sich die Mannschaften bei der Begegnung zur Einstimmung auf den Kääner Sommer, deren Erlös den beiden örtlichen Kindertagesstätten zugutekommen sollte.

Unterstützung fand das Benefizspiel auch bei der in Kaan-Marienborn ansässigen Irle Brauerei. Für die Einlaufkinder und viele der anwesenden Gäste stellten die Geschäftsführer Andreas Weber, Jens Bombosch und Mentor Hajdari kostenlose Deutschland-Irle Trikots bereit.

Für ein besonderes Highlight sorgte die Halbzeitpause: Die Krasniqi GmbH Garten- und Landschaftsbau ersteigerte einen von beiden Teams signierten Fußball für 300 Euro und leistete damit einen erheblichen Beitrag zum Spendenergebnis.

Die beim Benefizspiel erzielte Summe wurde anschließend auf insgesamt 1200 Euro aufgerundet. Im Rahmen der nun erfolgten Spendenübergabe durften sich die Kita Lillipuz und das Familienzentrum Kunterbunt über jeweils 600 Euro freuen.

„Bei diesem Spiel war das sportliche Ergebnis von Beginn an zweitrangig. Entscheidend war, dass drei Vereine gemeinsam Verantwortung übernehmen und getreu dem Ortsmotto ‚Aus Kaan für Kaan‘ etwas für die Kinder in unserem direkten Umfeld bewegen“, betonen die Verantwortlichen des 1. FC Kaan-Marienborn, Shqiponja Siegen und des TuS Kaan-Marienborn.

Von Seiten der Kitas lobten die beiden Leiterinnen Dagmar Eilert und Ines Kurth das Engagement: „Wir sind glücklich, dass die Partnerschaften mit den Sportvereinen mit Eigeninitiative von beiden Seiten aktiv gelebt wird. Dass wir auf diese Weise rund um das jährliche Sommerfest bedacht werden, stimmt uns sehr dankbar.“

Gazmen Demirovic (rechts, Vorstand Shqiponja Siegen) und Stefan Jäkel (Vorstand 1.FCKM) übergeben die Spendenschecks mit je 600 Euro an Ines Kurth (2. Von rechts, Leitung Kita Lillipuz) und Dagmar Eilert (Leitung Ev. Familienzentrum Kunterbunt). Foto: Verein