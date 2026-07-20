Am, im und auf dem Wasser: Sparkasse Siegen ermöglicht Schülern besonderes Naturerlebnis

(wS/sp) Siegen 20.07.2026 | Der Seelbacher Weiher und das Naturfreibad Zitzenbach wurden kürzlich zu ganz besonderen Lernorten. Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Am Rosterberg, der Freien Christlichen Realschule Niederndorf und der Carl-Kraemer-Realschule Hilchenbach nahmen an einem „Wassertag“ des Vereins Pure Water for Generations e. V. teil. Einen ganzen Tag lang setzten sich die jungen Menschen aktiv mit der Natur auseinander — am, im und auf dem Wasser. Ermöglicht wurden die Wassertage durch das Engagement der Sparkasse Siegen.

Wasser ist im Alltag jederzeit verfügbar und wirkt oft selbstverständlich. Dabei gerät leicht aus dem Blick, welche Bedeutung es für den Menschen hat und wie bewusst mit dieser Ressource umgegangen werden sollte. Genau hier setzen die „Wassertage“ an.

Jeweils rund 30 Schülerinnen und Schüler der 6. und 7. Klasse verließen für einen Tag das Klassenzimmer und lernten direkt am Seelbacher Weiher und in der Ferndorfer Zitzenbach, warum gesunde Gewässer für Mensch und Natur unverzichtbar sind. Im Mittelpunkt standen Themen wie der Wasserkreislauf, Gewässerverschmutzung, die Renaturierung von Flüssen sowie der Einfluss des eigenen Konsums auf globale Wasserressourcen.

Ergänzt wurde das Programm durch Achtsamkeitsübungen und kreative Zugänge zum Thema Wasser. Während des Tages erhielten die jungen Menschen einfache Impulse, die sie in ihren Alltag integrieren können: Müll in der Natur aufsammeln, bewusste Konsumentscheidungen treffen, achtsam mit der Ressource Wasser umgehen, den eigenen Körper spüren und die Umgebung bewusst wahrnehmen.

Den Abschluss jedes Wassertages bildete eine Stand-up-Paddle-Einheit auf dem Gewässer. Ziel war es, den Schülerinnen und Schülern einen neuen Zugang zum Thema Wasser zu ermöglichen und ihre Verbindung zur Natur zu stärken.

„Wir sprechen viel über den Schutz der Natur. Was aber oft fehlt, ist die persönliche Beziehung zu ihr. Nur wer eine emotionale Verbindung zur Natur entwickelt, ist langfristig bereit, Verantwortung zu übernehmen“, sagt Pascal Rösler, Gründer von Pure Water for Generations e. V.

Seit 2018 setzt der Verein die Wassertage in Deutschland und Österreich um. 2026 finden insgesamt 85 Wassertage statt, die in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern durchgeführt werden. In Siegen wurde der Verein durch die Sparkasse Siegen unterstützt. „Wir sind verwurzelt in unserer Region und möchten aktiv dazu beitragen, dass sie lebenswert bleibt“, sagt Vorstand Tillmann Reusch. „Deshalb unterstützen wir regelmäßig Aktivitäten, die zu mehr Umwelt- und Klimaschutz beitragen.“

Kreatives Malen zum Thema Wasser

Foto: Sparkasse Siegen